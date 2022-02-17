تخدم 12 مليون مواطن.. نائب وزير الإسكان يتفقد محطة معالجة صرف الجبل الأصفر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

زار الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، محطة معالجة صرف صحي الجبل الأصفر، شمال شرق القاهرة الكبرى، بمحافظة القليوبية، يرافقه قيادات قطاع المرافق بالوزارة، والمكتب الفني لقطاع المرافق بمكتب الوزير، وعدد من الفنيين والمتخصصين بالشركة التي تقوم بإدارة وتشغيل وصيانة المحطة، وهي إحدى الشركات الوطنية بالدولة.

وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى أن محطة الجبل الأصفر بمرحلتيها تقوم بمعالجة مياه الصرف الصحي التي ترد لها من خلال نفق ومجمعات الصرف الصحي الرئيسية لخدمة مناطق (الفسطاط – دار السلام – مصر القديمة – وسط البلد – جاردن سيتي – شبرا – روض الفرج – بولاق – الشرابية – المطرية – رمسيس – الوايلي – السكاكيني – العباسية – الجمالية – قلعة الكبش – السيدة زينب – الدرب الأحمر – الزيتون – المرج – القلج – الخصوص – السلام والنهضة – الزاوية الحمراء – الأميرية – مدينة العبور – القاهرة الجديدة) بطاقة إجمالية 2.5 مليون م3/يوم، وتخدم نحو 12 مليون مواطن.

وأوضح نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أنه بناء على خطة الدولة، وما تم تخصيصه من اعتمادات مالية، يتم حاليا تنفيذ التوسعات المستقبلية للمحطة كمرحلة ثالثة بطاقة مليون م3/يوم، ليصبح إجمالي طاقة المحطة 3.5 مليون م3/يوم، فضلا عن توفير الاعتمادات اللازمة لعمل الإحلال والتجديدات اللازمة للمحطة التي تم إنشاؤها منذ 23 عاما.

وتابع: "ما يميز هذه المحطة التي تم تأسيسها وتشغيلها وفق أحدث النظم، أنها تعد من أكبر المحطات على مستوى الشرق الأوسط، وهي من المحطات التي روعي في تصميمها وتنفيذها أن تكون صديقة للبيئة بحيث لا يصدر عنها أي انبعاثات ضارة بالبيئة من خلال استخدام الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة بتوفير ما يعادل 60% من استهلاك المحطة من الكهرباء، وذلك بتوليدها باستخدام الحمأة الناتجة عن مراحل معالجة مياه الصرف الصحي، والتي يتم استغلال المتبقي منها في التسميد الزراعي، فضلا عن إنشاء مزرعة تجريبية داخل المحطة بمساحة 300 فدان لاستغلال المياه المعالجة في الزراعة وفق الأكواد المصرح بها من وزارتي الصحة والبيئة".

وخلال الزيارة التي تفقد فيها نائب الوزير، مراحل المعالجة المختلفة، أثنى على الجهد المبذول سواء في إدارة التشغيل والصيانة التي تقوم بها إحدى الشركات الوطنية التابعة للدولة، أو في أعمال الإحلال والتجديد والتوسعات، والتي يشرف عليها الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التابع للوزارة، من خلال بعض الشركات الوطنية، بالمشاركة مع أكبر بيوت الخبرة الدولية في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي.

وفي ختام الزيارة، أكد الدكتور سيد إسماعيل، على ضرورة تكاتف المجهودات والمتابعة المستمرة لجميع مراحل هذا المشروع القومي، موجها قيادات القطاع بالاستمرار في تقديم هذا الجهد والحفاظ على تلك المنجزات بالتنسيق الدائم بين الجهات المشرفة والقائمة على التشغيل والصيانة والتوسعات.​