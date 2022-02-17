شكرا لقرائتكم خبر عن تمريض حلوان يحصد المركز الثانى بمسابقة الألعاب الترويحية ودورى المعلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت كلية التمريض جامعة حلوان على المركز الثاني فى مسابقة الألعاب الترويحية ودورى المعلومات على مستوى كليات التمريض بالجامعات المصرية، وذلك خلال مشاركتها فى المؤتمر الطلابى الثانى لكلية تمريض جامعة أسيوط، وجاءت تلك المشاركة تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة صفاء صلاح عميد الكلية، ومنسق أنشطة المؤتمر الدكتورة أيمان حسن وتحت إشراف أستاذ عبدالله يحيى مدير قسم رعاية الشباب بالكلية.

وأكد الدكتور ممدوح مهدى على أهمية المشاركة الطلابية فى مختلف الفعاليات بما يثري ويعزز روح العمل الجماعي بين الطلاب الذي يسهم في صقل شخصية الطالب وتنمية مهاراته وبناء الوعي وتطوير طاقاتهم و قدراتهم الشخصية، والعمل على بث روح التنافس والقيادة بين الطلاب.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة صفاء صلاح على ضرورة اتاحة الفرصة أمام طلاب كليات التمريض بالجامعات للتعارف وتوثيق الصلة بينهم من مختلف أنحاء الجمهورية، بما يساهم فى الإرتقاء بمستواهم الفكرى وفتح لهم آفاق جديدة للمعرفة، وتعميق قيمة العمل الجماعى.

جدير بالذكر انه تم مشاركة 16 جامعة مصرية وعربية وأهلية إلى جانب نخبة من أعضاء هيئة التدريس بمختلف الجامعات المشاركة ومعاونيهم.











