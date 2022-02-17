شكرا لقرائتكم خبر عن "نظافة القاهرة" ترفع مخلفات الهدم التاريخية من مساكن العبد بالمقطم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة اليوم، في رفع تراكمات تاريخية من المخلفات والقمامة، من منطقة مساكن العبد بالمقطم بالتعاون مع إدارة الإنقاذ المركزى بالهيئة، بمعدات وسيارات الهيئة، حيث تم رفع اكتر من 13 قلاب كبير من الرتش والمخلفات الصلبة من الهدم والبناء .

جاء ذلك في إطار حرص الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة لرفع التراكمات التاريخية بالمنطقة الجنوبية وتنفيذا لتعليمات وتوجيهات اللواء إيهاب الشرشابي بتنفيذ خطط الهيئة لرفع مستوى النظافة بأحياء المنطقة الجنوبية وتحسين مستوى منظومة النظافة الجديدة حتي يشعر المواطن بالتحسن الملحوظ في عملية النظافة.

يتم تنفيذ الحملة تحت إشراف المهندس ممدوح اليماني مستشار رئيس الهيئة للنظافة و مديري المنطقه الجنوبيه و رئيس الفرع وعمال النظافة بالفرع.