شكرا لقرائتكم خبر عن نادى قضاة مجلس الدولة المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينعى المستشار سمير يوسف البهي رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، بخالص الحزن والأسي، المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، والذي وافته المنية أمس.

ويتقدم رئيس نادي قضاة مجلس الدولة بخالص التعازي إلى قضاة مصر جميعاً، معربًا عن حزنه الشديد لهذه الخسارة الفادحة لواحد من أبناء مجلس الدولة والذي كان يشكل قيمة قانونية وقضائية ودستورية كبيرة، ورمزًا يحتذى به في العطاء والتميز خلال مسيرته القضائية.

وختاماً، ندعو الله (عز وجل) أن يسكن الفقيد فسيح جناته، وأن يلهم آلة وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.