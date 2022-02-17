شكرا لقرائتكم خبر عن حالة عدم استقرار وأمطار تصل للسيول.. تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الخميس حتى الإثنين المقبل، حيث يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء .

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة ، كما يلى :

- الخميس 17 فبراير :

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة

- اعتبارا من مساء الجمعة 18 فبراير وحتى صباح الأحد 20 فبراير ، حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر ، مع انخفاض فى درجات الحرارة مع نشاط رياح يزيد من الاحساس ببرودة الطقس

- الجمعة 18 فبراير :

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال الصعيد تمتد خفيفة إلى الوجه البحرى

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- السبت 19 فبراير :

أمطار متوسطة على مناطق من السواحل مدن القناة وسيناء ومحافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد على فترات متقطعة

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الغربية والوجه البحرى وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

- الأحد 20 فبراير :

أمطار متوسطة على مناطق من مدن القناة وسيناء ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية والوجه البحرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة

اعتبارا من الاثنين 21 فبراير استقرار فى الأحوال الجوية على كافة الأنحاء.