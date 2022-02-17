شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الأرصاد تحذر من "الأخدود العلوى".. يبدأ غدًا والذروة السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك منخفض جوى يسمى "الأخدود العلوى" سيضرب مصر يوم غد الجمعة.

وتابعت غانم خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل على قناة "CBC"، أن "الأخدود العلوى" ليس اسم الموجة، بل أنه يعنى امتداد المنخفض الجوى لطبقات الجو العليا.

وأوضحت أن تلك الحالة تعد عادية جدًا من حالات عدم الاستقرار التى اعتادت عيها مصر فى فصل الشتاء، وستبدأ من بعد ظهيرة يوم الجمعة حتي يوم الأحد، وستكون ذروتها يوم السبت المقبل، حيث يصاحب الحالة سقوط أمطار، ومن الممكن أن تكون أمطار رعدية على مدن القناة ومحافظة البحر الأحمر وسيناء.

ولفتت إلى أن الأمطار ستشمل أغلب مناطق الجمهورية، وستختلف شدتها من محافظة إلي أخرى، وستصل فى بعض المحافظات إلى السيول مثل محافظات الصعيد، كما أن المنخفض سيؤدى إلى حالة تقلبات بالطقس على شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والتى تصل لـ15 درجة على القاهرة بانخفاض 3 إلى 14 درجة.

"من مصر" يذاع من السبت إلى الأربعاء فى تمام الساعة الحادية عشر مساء.