شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب بالفصل الدراسى الثانى السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب بالفصل الدراسى الثانى المقرر انطلاقه السبت المقبل 19 فبراير الجارى، موضحة أن المدارس عقمت الفصول ودورات المياه وتم وضع جداول الحصص الدراسية وفق الفترات الدراسية الصباحية والمسائية حسب ظروف كل مدرسة على حده، إضافة إلى توزيع الحصص على المعلمين حسب التخصصات، كما تم مراجعة أعمال الصيانة البسيطة داخل الفصول والمدارس بشكل عام، إضافة إلى تجهيز الكتب المدرسية لتوزيعها على الطلاب فى الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثانى، كما سيتم توزيع نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول على الطلاب وخاصة تلاميذ الصف الرابع الابتدائي بعد طباعتها الأسبوع المقبل.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وجهت المديريات باتباع كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية والتباعد الاجتماعي بين الطلبة داخل الفصول وخارجها حفاظا على صحة الطلاب والمعلمين وجميع العاملين من الأوبئة والجوائح الصحية، وتطهير وتعقيم المدارس قبل بداية الترم الثاني والاهتمام بالإشراف اليومي والتزام مشرفي الأدوار بأماكنهم تحقيق الانضباط أثناء اليوم الدراسي.

ونبهت الوزارة على تفعيل المجموعات المدرسية وتوزيع الأنصبة على المعلمين طبقا للمعدلات وفق القواعد المنظمة لذلك وقيام مدير المدرسة بمخاطبة قسم التطوير بأعطال الاجهزة الموجودة في المعامل ومتابعة دائرة الصرف لاستلام الأصناف التي ترد بها والاهتمام بالسجلات الإدارية وإطلاع المدير عليها ومراجعة الشيتات والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستخدام بالفصل الدراسي الثاني وتواجد الزائرة الصحية بالمدرسة وتطبيق البرامج العلاجية للطلاب الضعاف وتوقيع المتابعين في دفتر الأمن في الساعة الفعلية لدخولهم المدرسة لتحقيق الانضباط أثناء اليوم الدراسي والتزام جميع العاملين بمواعيد العمل الرسمية في الحضور والانصراف.