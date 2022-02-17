شكرا لقرائتكم خبر عن بالاسم ورقم الجلوس.. نتائج الشهادة الإعدادية بالمحافظات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث الكثير من المواطنين عن نتائج طلاب الشهادة الإعدادية فى محافظات مصر المختلفة، وفى إطار الخدمة التى يقدمها ”الخليج 365” للقراء المتعلقة بنتائج العام الدراسى 2021 / 2022 يقدم الخليج 365 نتيجة الشهادة الإعدادية فى 18 محافظة بعد اعتمادها من قبل المحافظين، وهى محافظات:- (القاهرة والجيزة والمنيا وقنا وسوهاج وبورسعيد وكفر الشيخ والدقهلية والأقصر وبنى سويف وشمال سيناء وجنوب سيناء ومطروح وأسوان ودمياط والمنوفية والشرقية والغربية).

ففى القاهرة اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسى 2021 / 2022 بنسبة نجاح 73.2%، واعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 97.2%، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 74%، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 86%، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 87.7%.

وفى محافظة الجيزة اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2021 / 2022 بنسبة نجاح 73.26%، حيث بلغ عدد المتقدمين 193140 طالبا وطالبة، واعتمد محافظ الجيزة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 90.14%، ونتيجة امتحانات المكفوفين بنسبة نجاح 67.86.%، إضافة إلى نتيجة القسم المهنى بنسبة نجاح 79.53%.

وفى الأقصر أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور محمد السيد وكيل الوزارة، عن انتهاء عمليات التصحيح لأوراق الطلبة والطالبات فى الشهادة الإعدادية، واعتماد النتيجة من قبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بنسبة نجاح 71%، وذلك عقب الانتهاء من مراجعة الدرجات والتقديرات للطلبة تمهيداً لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالأقصر خلال الأيام المقبلة.

وفى سوهاج رصد الخليج 365 لحظة اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج ، خلال اعتمادها من اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بنسبة نجاح 71%، حيث اعتمد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، نتيجة الدور الأول لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2021/2022، بنسبة نجاح 71%، بحضور الدكتور عربى أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج.

وفى الإسماعيلية اعتمد اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2022/2021، بنسبة نجاح بلغت 76.4%، وقال طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن عدد الطلاب الذين خاضوا امتحانات الفصل الدراسى الأول فى الشهادة الإعدادية العامة بلغ 27650 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 76.4%.

وفى الوادى الجديد اعتمد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد نتيجة الامتحانات، وبلغت نسبة النجاح فى الشهادة الإعدادية فى الفصل الدراسى الأول بمحافظة الوادى الجديد 95,97%، وقدم المحافظ خالص تهنئته للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم متمنياََ لهم مزيد من التفوق ومواصلـة النجاح بالفصل الدراسى الثاني، كما وجه الشكر والتقدير لجميع العاملين بقطاع التعليم لجهودهم المبذولة طوال العام الدراسى وتحقيق نتائج مشرفة، مؤكدا حصول 16 طالباَ على الدرجات النهائية بنسبة نجاح 100%.

وفى أسوان اعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسى 2021/2022 حيث بلغت نسبة النجاح النهائية 73.3%، واعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية للدور الأول بنسبة 56.3%، وخلال عرض القائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم عبد الكريم لطفى النتائج والنسب المئوية.

وفى السويس اعتمد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2021/ 2022 الفصل الدراسى الأول بنسبة نجاح بلغت74.42%، بحضور الدكتور عبدالله رمضان، نائب محافظ السويس والعميد إيهاب سراج الدين، السكرتير العام المساعد ومحمود الفولى، مدير عام التربية والتعليم بالسويس.

وفى جنوب سيناء اعتمد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2021/ 2022 الفصل الدراسى الأول بنسبة نجاح بلغت 78.4%، وذلك خلال عرض محمد حامد عقل بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ.

وفى بنى سويف اعتمد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، نتيجة امتحانات الفصل الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2021/2022 بنسبة بنجاح 73.91 % لطلبة النظامى و51.39% للمنازل.

وفى المنيا اعتمد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نتيجة الشهادة الإعدادية 2022، وبلغت بنسبة نجاح بالمدارس الرسمية والمنازل بلغت 70.92%، بحضور اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير المساعد للمحافظة، والمهندس محمد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومحمد مختار وكيل لجنة النظام والمراقبة بمديرية التربية والتعليم.

وفى قنا اعتمد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 75.40%، بحضور الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم، حيث إن عدد طلاب الشهادة الإعدادية بلغ هذا العام 56704 طالبا وطالبة، حضر منهم 55796 وحقق النجاح 42068 طالبا بنسبة نجاح بلغت 75.40% ، بينما بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية المهنية 1412 طالبا وعدد من تقدموا منهم لأداء الامتحانات 1309 طلاب، ومن حققوا النجاح 1256 طالبا بنسبة نجاح بلغت 95.95 %، بينما بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع 26 طالبا، وعدد من تقدموا منهم لأداء الامتحانات 26 وعدد من حققوا النجاح 26 طالبا بنسبة نجاح بلغت 100%.

وفى الفيوم أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، نتيجة امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية، للفصل الدراسى الأول، من العام الدراسى 2021 /2022 ، بنسبة نجاح 71.41%، وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية، بلغ 64450 طالبا وطالبة، وأن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات من الصم وضعاف السمع، بلغ 39 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 95%، ومن المكفوفين 9 طالبات بنسبة نجاح 89%.

وفى الدقهلية اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية إتمام مرحلة التعليم الأساسى بالدقهلية للعام الدراسى 2021/ 2022، وذلك بحضور المهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وجاءت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية 89.4% وبلغت نسبة النجاح فى الشهادة الإعدادية المهنية 92.7%.

وفى البحيرة اعتمد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة نتيجة الفصل الدراسى الأول يناير 2022 /2021 لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) لمحافظة البحيرة، بنسبة نجاح 76%، حيث بلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين 115826 طالبا وطالبة حضر منهم 115269 طالبا وطالبة ونجح منهم 87477 طالبا وطالبة.

وفى بورسعيد اعتمد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، نتيجة الشهادة الاعدادية، بنسبة 70.5%، وذلك بحضور الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، وعلى الألفى، نقيب المعلمين، والدكتور عاطف علم الدين، عضو مجلس الشيوخ،ولفيف من القيادات التعليمية.

وفى الغربية اعتمد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية العامة والإعدادية المهنية للعام الدراسى 2021/ 2022، وذلك بحضور ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ورئيس لجنة النظام والمراقبة للصف الثالث الإعدادى، حيث بلغت نسبة النجاح هذا العام 80.11% للإعدادية العامة.

وفى الشرقية اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2021 /2022 بنسبة نجاح بلغت 81.83%، حيث تقدم لأداء الامتحان 136817 طالبا وطالبة حضر منهم 136142.

وفى دمياط اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول من العام 2021/2022 بنسبة نجاح 79.38%، حيث بلغ عدد المقيدين 30352 طالبا وطالبة، حيث حضر الامتحانات 29940 طالبا وطالبة ونجح منهم 23766 طالبا وطالبة، واليوم السابع ينشر نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس.

وفى مطروح اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول (2021 / 2022) بالمحافظة بنسبة نجاح 77.3%، بحضور عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وفى المنوفية اعتمد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، نتيجة الشهادة الإعدادية العامة دور يناير 2022 بنسبة نجاح 77.04 % بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل وبلغ عدد الحاضرين 83695 طالبا، كما اعتمد المحافظ نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادى للصم دور يناير 2022 بنسبة نجاح 83%.