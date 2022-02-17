شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة ناعيا المستشار سعيد مرعى: قامة قضائية رفيعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ببالغ الحزن والأسى تنعي جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، والذي وافته المنية صباح أمس الأربعاء عن عمر يناهز الـ68 عاما عقب صراع مع المرض.

وأعرب الدكتور محمد عثمان الخشت، عن تعازيه للأسرة القضائية في مصر، وأسرة الفقيد، داعيًا للفقيد أن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن المستشار سعيد مرعي، قيمة وقامة قضائية رفيعة، وقدوة يحتذى بها، ورمز من رموز رموز خريجي جامعة القاهرة ، ومسيرته القضائية حافلة بالعمل والعطاء، ويتمتع بتواضع العلماء ودماثة الخلق، مضيفًا "ان أنسى محاوراته العميقة معي حول الدين وحول الدستور ، ولن أنسى لقاءنا الأخير في أكاديمية الشرطة على هامش الاحتفال بعيدها واتفاقنا على ندوة كبرى له بجامعة القاهرة في مارس القادم، ولن أنسى رأيه الذي أثلج صدري في كتاب نحو تأسيس عصر ديني جديد".

جدير بالذكر أن المستشار سعيد مرعي، حصل على ليسانس الحقوق عام 1976 من جامعة القاهرة، وعين فور تخرجه مندوبا مساعدا بمجلس الدولة، وأخذ فى التدرج الوظيفي حيث عين في عام 2002 نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا واستمر في عمله حتى تم اختياره رئيسًا للمحكمة.