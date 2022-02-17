شكرا لقرائتكم خبر عن عوض تاج الدين: إصابات الأطفال بكورونا زدات بسبب المتحورات لكن أعراضها قليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن نسبة إصابة الأطفال بفيروس كورونا كانت قليلة، لكن مع ظهور المتحورات الكثيرة حتى الوصول إلى متحور أوميكرون زادت نسب إصابة الأطفال ومازالت الأعراض المرضية قليلة.

وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على التليفزيون المصري: «كلما كبر الإنسان في السن زادت الأمراض المصاحبة وهو ما يؤدي إلى زيادة تأثره بالمرض، ولذلك كانت التداعيات الخاصة بالمرض تكون أخطر لدى كبار السن».

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية: «في بداية ظهور التطعيمات، تمّ تخصيصها لكبار السن ومصابي الأمراض المزمنة، وفي الفترة الاخيرة وُجد أن نسب الإصابة في الأطفال والفئات العائلية المختلفة عالية وبدأ تدريجيا إجراء التجارب السريرية على الأطفال والحوامل وفئات أخرى».

وأردف محمد عوض تاج الدين: «كنا نتحدث عن عدم وجود ما يثبت سلامة اللقاح على الأطفال والحوامل والمرضعات لكن ثبت الآن أنها آمنة لهذه الفئات، لذلك بدأ العالم كله يتجه نحو فئات عمرية أقل وبدأت مصر تطعيم الأطفال من 12 سنة وكل الجرعات التي يحصل عليها الأطفال خضعت للتجارب السريرية، كما حددت الوزارة اللقاحات التي يمكن أن يحصل عليها الأطفال وهي فايزر ثم يتم تجربة أنواع أخرى من اللقاحات».