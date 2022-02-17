شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2022.. اعرف نتيجتك بالاسم ورقم الجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية للفصل الدراسي الأول، حيث تم الانتهاء من أعمال التصحيح، وكذلك أيضا الانتهاء من رصد الدرجات والمراجعة تمهيدا لإعلان النتيجة رسميا، وذلك بعد اعتمادها رسمياً من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

على الطلاب الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية للتعرف على النتيجة..

وبدوره أعلن الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إنه جرى الانتهاء من عمليات تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية، وكذلك الانتهاء من عمليات مراجعة ورصد الدرجات، وتم إعلان النتيجة عبر الرابط التالى، والتى تم اعتمادها من اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أنه وجه القائمين على أعمال الكنترول للشهادة الإعدادية بمراعاة السرية التامة، وعدم استخراج أي نتائج قبل الإعلان الرسمي للنتيجة، مشيرا إلى أن من يخالف التعليمات في هذا الشأن سيتعرض للتحقيق الفوري، مؤكدا أنه جرى التنسيق مع جميع الإدارات تمهيدا لإعلان النتيجة في شكل درجات في جميع المواد الدراسية، التي أدى الطلاب الامتحان فيها، حيث عقدت الامتحانات ورقيا، وشهدت انتظاما هذا العام، دون تسريب أو معوقات.

وأشار وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، إلى أن المجموع الكلي للامتحان في الفصل الدراسي الأول يبلغ 140 درجة، من 280 درجة هي إجمالي المجموع الكلي للسنة الدراسية كاملة، في مواد "اللغة العربية واللغة الإنجليزية والعلوم والرياضيات والدراسات الاجتماعية"، وهي المواد التي تضاف للمجموع.