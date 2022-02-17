شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم : عدم خصم 1% من المعلمين لصالح نقابة المهن التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى خطاب لها تم إرساله للمديريات التعليمية، أنه تم بحث طلب نقيب المعلمين المتضمن طلب النقابة خصم 1% من المرتب الأساسى من أعضاء النقابة لمدة عام اعتبارا من يوليو 2021، مضيفة أن الرأى انتهى بعدم جواز خصم أى مبالغ مالية لصالح النقابة العامة للمهن التعليمية بخلاف ما يتم خصمه حاليا إلا بموجب قانون والرجوع مسبقا للوزارة فى حال ورود خطابات فى هذا الشأن من النقابة العامة للمهن التعليمية.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أرسلت خطابا للمديريات التعليمية لصرف حافز تطوير التعليم رياض الأطفال والصفوف الأولي وحتي الرابع الإبتدائي، اعتباراً من بداية العام المالي 2021/2022، وذلك وفقاً لتوجيهات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

جاء ذلك رداً علي استفسارات بشأن الافادة عما إذا كان يتم الصرف اعتباراً من العام المالي أو من بداية العام الدراسي، كنا حذرت الوزارة من تأخير صرف مستحقات المعلمين عن حافز تطوير التعليم للمعلمين المستحقين، مشددة على أنه سيعرض المسئولين يكل مديرية للمسائلة أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قائلة: يعلم المسئوليين الماليين بالمديريات بأن العام المالي يبدأ في 1/7 من كل عام، علماً.

وطالبت وزارة التربية والتعليم، المديريات، بموقف حالة الصرف الفعلي لحافز تطوير التعليم للعام المالي 2021/2022، بكل مديرية تعليمية، بناءاً علي خطاب رئيس مجلس النواب بشأن إدراج طلب إحاطة مقدم من أحد الأعضاء في جدول أعمال أرقب جلسة مقبلة بشأن عدم صرف حافز تطوير التعليم للمعلمين.