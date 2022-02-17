شكرا لقرائتكم خبر عن القوات البحرية المصرية والإسبانية تنفذان تدريباً عابراً بنطاق الأسطول الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت القوات البحرية المصرية والإسبانية تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط، وذلك باشتراك الفرقاطة المصرية "سجم طابا" و الفرقاطة الإسبانية (VICTORIA).

وانطلاقاً من سعى القوات البحرية المصرية لتعزيز الأمن البحرى بمسرح عمليات البحر المتوسط ، قامت الوحدات المشاركة بتنفيذ مجموعة من الأنشطة التدريبية المختلفة، وكذا التدريب على العمل المتجانس ضمن قوة مشتركة مكلفة بمهام حفظ الأمن البحرى بغرض مجابهة التهديدات الخاصة بتدفق التجارة العالمية وحرية الملاحة الدولية، بالإضافة إلى التدريب على أسلوب الحماية المشتركة لهدف حيوى بالبحر، كما شهدت التدريبات القيام بتشكيلات الإبحار التكتيكية وتمارين المواصلات.

تأتى تلك التدريبات فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات البحرية للدول المختلفة.