شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس للشؤون الصحية: 800 ألف مواطن حصلوا على الجرعة الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن الكثير من اللقاحات والأدوية سُجلت تسجيلا عاجلا أو تسجيل طوارئ، وهو ما يعني أنها لم تحصل على فترة زمنية طويلة من التجارب.

وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على التليفزيون المصري: «بالنسبة للأطفال، فإن وزارة الصحة والسكان حددت أنواع اللقاحات التي يمكن أن يحصلوا عليها، كما حددت اللقاحات التي يمكن أن يحصل عليها الحوامل والمرضعات».

وذكر مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن المصريين حصلوا على 68 مليون جرعة من لقاحات كورونا، حيث حصل 39 مليون مواطن على الجرعة الأولى وبذلك تكون مصر قاربت على الوصول إلى مستهدفها وهو تطعيم 40 مليون مواطن، لافتًا إلى حصول 28 مليون مواطن على الجرعة الثانية، كما حصل 800 ألف مواطن على الجرعة الثالثة.

وتابع محمد عوض تاج الدين: «مازال لدينا كميات كبيرة من اللقاحات وهناك تدفق لها، ولا يوجد موانع محددة بالنسبة لحصول الأطفال على اللقاحات»، مشيرًا إلى عدم وجود آثار جانبية لعمليات التلقيح إلا بعض بعض الآلام الموضعية في الكتف أو إحمرار او بعض التكسير في الجسم، وهو ما قد يحدث في حال الحدوث على أي لقاحات أخرى، وبالتالي لم يُرصد أي آثار جانبية خطيرة من هذه اللقاحات.