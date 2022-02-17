شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: غطاء سحابى على مدار اليوم يقلل سطوع الشمس وأجواء شديدة البرودة ليلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس معتدل نهارا علي معظم الأنحاء ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة علي القاهرة 20 درجة خلال ساعات النهار وشديد البرودة ليلا لتصل الي 10 درجات مئوية، ويؤثر علي شمال البلاد غطاء سحابي علي مدار اليوم ليقلل عدد ساعات سطوع الشمس ويتساقط منه الأمطار علي أقصي غرب البلاد عند مدينة السلوم.

ويشهد اليوم الخميس، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء و السواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة، وسانت كاترين العظمى 16 درجات والصغرى 04 .