شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يلتقى فى بروكسل رئيس المفوضية الأوروبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال زيارته للعاصمة البلجيكية بروكسل.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى أمس جان لوك مورانج، الرئيس التنفيذي لشركة "جون كوكريل" البلجيكية للصناعات الدفاعية، وأكد الرئيس السيسى، اعتزاز مصر بالتعاون الممتد والمثمر مع بلجيكا على مختلف الأصعدة، معرباً في هذا الصدد عن التطلع لتعميق التعاون بين البلدين الصديقين خاصةً في ضوء الإنتاج المتميز لشركة "جون كوكريل" في مجال الصناعات الدفاعية وما يمثله ذلك من دعم قدرات مصر في هذا المجال.

ومن ناحية أخري، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على استراتيجية مصر الوطنية لتعزيز الاستخدامات من الوقود البديل والاتجاه الي الطاقة الخضراء النظيفة، مع التركيز في هذا الإطار على إنتاج الهيدروجين الأخضر بالتعاون مع الشركاء الأجانب وفقاً لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، معرباً عن التطلع في هذا الصدد لدخول الشركات البلجيكية العاملة في ذلك المجال إلى السوق المصرية كشريك دولي عريق وموثوق، وذلك لتعظيم الفوائد علي الدولة من خلال تنويع مصادر الطاقة ونقل المعرفة وتدريب الكوادر وتشجيع الصناعة المحلية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي الرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات البلجيكية، وهم شركة "ديمي" لأعمال التكريك، وشركة ميناء "أنتويرب"، وشركة "فلوكسيس".

كما التقى الرئيس السيسي، الملك فيليب، ملك بلجيكا، وذلك بمقر القصر الملكي ببروكسل.