شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة قيادات بالمركزى للمحاسبات إلى المحاكمة التأديبية لارتكابهم مخالفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أمرت النيابة الإدارية، إحالة 9 قيادات بالجهاز المركزي للمحاسبات، منهم وكيل وزارة وخمسة مديرين عموم و3 مسؤولين آخرين بالجهاز، للمحاكمة التأديبية العاجلة، لإرتكابهم مخالفات جسيمة ترتب عليها إهدار المال العام، في إجراءات صرف المواد البترولية.

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية فى القضية رقم 14 لسنة 64 قضائية عليا أن المحالين التسعة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخرجوا على الواجبات الوظيفية ومقتضياتها، وخالفوا القواعد والتعليمات المالية والمخزنية المؤثمة بالمواد 55 ـ 58 ـ 60 ـ 62، من لائحة نظام العاملين بالجهاز والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 196 لسنة 1996، المعمول بها مما أدى إلى المساس بمصلحة مالية للدولة.

وكشفت التحقيقات أن مدير إدارة الإمداد والتموين بالجهاز المركزي للمحاسبات خلال فترة عمله مراقب عام شئون إدارية بالجهاز أهمل في الحفاظ على عهدته أثناء عمله بإدارة وسائل النقل، مما أدى الى ظهور عجز في دفاتر بونات الوقود بعهدته المسلمة اليه، والتي تتمثل في 10 دفاتر بونات سولار فئة 40 لتر مقدرة بمبلغ 18 الف جنيه.

وتبين من أوراق القضية أن أمين مخازن بالجهاز قام بصرف دفاتر بونات وقود وأذون صرف لمندوبي إدارة وسائل النقل والقطاع دون مطالبتهم بإرجاع كعوب دفاتر بونات الوقود المستهلكة، التي سبق صرفها قبل صرف الدفاتر الجديدة بالمخالفة للائحة المخازن، وصرف دفاتر بونات وقود بإذون الصرف عاليه دون تدوين أرقام مسلسل بونات الوقود وأرقام الدفاتر الخاصة بها الأمر الذي ترتب عليه عدم تحديد المتسبب في العجز البالغ قدره 653 بون سولار فئة 60 لتر بقيمة 71 الف جنيه.

وأضحت التحقيقات أن مراقب عام الأرشيف خلال فترة عمله أمينًا للمخازن صرف دفاتر بونات الوقود أرقام 832 ـ 846 ـ 929 ـ 23 ـ 40 ـ 55 ـ لمراقب عام بقطاع وسائل النقل أثناء عمله أمين مخزن المستديم فرع (1) بإدارة مخازن الجهاز دون مطالبته بإرجاع كعوب دفاتر بونات الوقود السابق صرفها، وتقاعس عن إثبات الأرقام المسلسلة لدفاتر وبونات الوقود محل إذن الصرف رقم 23، بصفته الوظيفية مما تسبب في فقد عدد 653 بون سولار فئة 60 لتر والبالغ قيمتها 71 الف جنيه.

كما بينت التحقيقات أن مراقب عام بإدارة المخازن وافق على صرف بونات وقود لمراقب عام قطاع وسائل النقل بالجهاز بتوقيعه بخانة مدير إدارة المخازن بإذون الصرف أرقام 832 ـ 846 ـ 929 ـ 23 ـ 40 ـ 55 ـ 440 ـ 635، لمراقب عام بالقطاع بإذن الصرف رقم 444، دون التأكد من قيامهم بتسوية دفاتر بونات الوقود بالمخالفة للائحة المخازن الحكومية.

ووقع بالموافقة على صرف دفاتر بونات الوقود محل أذون الصرف أرقام 23 ـ 40 ـ 440 ـ 444 ـ 635، رغم خلوها من أرقام مسلسلة لدفاتر الوقود وبوناتها بصفته الموقع علىاالأذون مما أدى إلى عدم تحديد المتسبب في العجز بالدفاتر وقدره 653 بون سولار فئة 60 لتر والمقدر قيمتها بمبلغ 71 الف جنيه.

كما اثبتت التحقيقات أن مدير عام الحسابات بفرع (أ) بالجهاز، وافق على إستمارة إستخراج الشيك رقم 3906379بمبلغ دفع مقدم قدره 319 الف جنيه لشراء وتوريد دفاتر وقود دون إتباع الإجراءات المعمول بها بشأن عدم جواز إستخراج شيكات جديدة قبل تسوية الشيكات السابقة.

وضمت تحقيقات النيابة الإدارية، أن مدير بإدارة التدريب خلال شغله وظيفة مدير عام الحسابات وافق على إستمارتي استخراج الشيكين رقمي 33004750 بمبلغ 315 الف جنيه و39026442، بمبلغ 22 الف جنيه مبالغ دفع مقدم لشراء وتوريد دفاتر وقود دون إتباع الإجراءات المقررة قانونًا بشأن ضرورة تسوية الشيكات السابق صرفها بالمخالفة للتعليمات المعمول بها في هذا الشأن.

وجاء بالتحقيقات أن وكيل وزارة بالجهاز وافق على إستمارة إستخراج الشيك المصرفي رقم 39027407 بمبلغ 503 الف جنيه بشأن شراء دفاتر بونات وقود لقطاع وسائل النقل دون إتباع الإجراءات المنصوص عليها بشأن عدم جواز صرف شيكات قبل تسوية الشيك السابق له بالمخالفة للوائح والتعليمات.

فيما تبين من التحقيقات أن مسئول الدفع المقدم بإدارة حسابات الجهاز في أداء عمله بشأن متابعة تسوية الشيكات أرقام 33004750 بمبلغ 315 الف جنيه و39026442 ـ 39026379، بمبلغ 536 الف جنيه و39027407، بمبلغ 503 الف جنيه، بإسم الجمعية التعاونية للبترول خلال فترة عمله مسؤولًا للدفع المقدم بإدارة الحسابات بالجهاز.

وانتهت التحقيقات إلى أن رئيس قطاع أندية شمال وشرق القاهرة خلال فترة عمله مدير عام بالإدارة المركزية للوزارات الرئاسية أهمل المراجعة المالية على أعمال قسم دفاتر بونات الوقود التابعة لإدارة وسائل النقل، الأمر الذى ترتب عليه وجود عجز بدفاتر بونات الوقود قدره 308 ألاف جنيه.