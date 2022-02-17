"زينب" تطلب خلع زوجها: "مصاحب بنات صغيرة وبيعملهم كرياتين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-فاطمة عادل:

أقامت "زينب. م"، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في التجمع الخامس، ضد زوجها "محروس. م"، تطلب فيها خلع زوجها، مبررة طلبها "شفته في المترو مع بنت صغيرة في مدرسة، سايب شغله وبيضحك على البنات الصغيرة ويقولهم مش متجوز".

تقول "زينب" 30 سنة: تزوجت من "محروس" 33 سنة، ميكانيكي سيارات، بعد قصة حب -كونه أحد الجيران-استمرت عامين، جعلتني أتغاضى عن عيوبه، وبعدها تمت الخطبة، وانتقلنا سويًا إلى عش الزوجية لنحو 3 سنوات.

أضافت مقيمة الدعوى: رزقنا الله خلال زواجنا بطفلة تدعى "أميمة"، جعلت حياتنا مليئة بالسعادة، وزوجي لم يحرمنا حينها من شيء، فكل طلباتنا مجابه.

تواصل "زينب": زوجي كان يخبر الجميع أنه "مهندس ميكانيكا سيارات"، فهو يهتم بمظهره الخارجي، "الشقة كلها شامبوهات وكريمات وبرفانات"، حتى أنه يذهب يوميًا إلى محل الحلاقة لعمل "كرياتين".

تضيف الزوجة: قبل نزول زوجي إلى العمل تلقى اتصالًا لمدة 30 دقيقة، بعدها ترك المنزل دون الذهاب للعمل، وحينما حاولت الاطمئنان عليه وجدت هاتفه مغلقًا، فقررت النزول لشراء مستلزمات المنزل.

تواصل: عقب نزولي من المنزل ذهب إلى المترو، وأثناء دخول إحدى العربات تفاجئت بوجوده "كان ماسك إيد بنت لبسه ملابس مدرسة"، وحينما شاهدني أسرع للنزول من المترو.

تشير "زينب": انتظر عودة زوجي إلى المنزل لمعرفة طبيعة علاقته بالفتاة، وحينها أخبرني أنه يحبها ويريد الزواج منها، فطالبته مباشرة بالطلاق لكنه رفض.

تختتم الزوجة: لم يكن أمامي سوى اللجوء إلى محكمة الأسرة للتخلص من زوجي لانعدام الثقة بيننا، وبعد استشارة أحد المحامين أقمت دعوى خلع حملت رقم 350 لسنة 2021، ولاتزال منظورة لم يتم الفصل بها حتى الآن.

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