"العربية للتصنيع": بروتوكول تعاون مع "أبوغالي موتورز" لتعميق التصنيع المحلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتعميق التصنيع المحلي، ونقل وتوطين التكنولوجيا في مجال صناعة السيارات بكافة أنواعها؛ وفقا لأحدث نظم الثورة الصناعية الرابعة.

جاء ذلك في إطار توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العربية للتصنيع ومجموعة (أبوغالى موتورز)، بحضور المهندس عبد الرحمن عثمان مدير عام الهيئة العربية للتصنيع والمهندس أسامة عبدالعليم رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الأمريكية للسيارات التابعة للعربية للتصنيع و ماهر أبو غالي رئيس مجلس إدارة مجموعة أبو غالي موتورز و المهندس محمد أبو غالي عضو مجلس إدارة مجموعة أبو غالي موتورز و المهندس تامر قطب الرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة أبو غالي موتورز.

وأوضح التراس في بيان اليوم الخميس، أنه تم الاتفاق على التعاون المشترك لتجميع السيارة جيلى أوتو بجميع فئاتها بخطوط إنتاج الشركة العربية الأمريكية للسيارات التابعة للهيئة العربية للتصنيع، بالإضافة إلى التدريب والتأهيل للكوادر البشرية لتشغيل الإنتاج والإشراف ومراقبة الجودة وفقا لأحدث نظم التدريب المتطورة، لافتا إلى أن هذه السيارة يتوافر فيها كافة اشتراطات حماية البيئة.

وأشار التراس إلى أن التعاون يتضمن توطين التكنولوجيا الحديثة وتعميق التصنيع المحلي بنسب لاتقل عن 45% في بداية الإنتاج وأفضل سعر بيع منافس.

كما ذكر التراس أننا نستهدف بهذا التعاون تلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع مستقبلا لتلبية احتياجات الأسواق الأفريقية والعربية.

وأكد التراس أهمية ضخ استثمارات جديدة في مجال صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، ورفع كفاءة العمالة التي تحتاجها هذه الصناعات لرفع مستوى التنافسية بهذا القطاع، ووضع مصر على خريطة الإستثمار العالمية بما يحقق صالح المستهلك، عبر توفير احتياجات السوق المحلية بجودة عالية وأسعار تنافسية.

ومن جانبه، أعرب المهندس تامر قطب الرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة أبوغالي موتورز، عن سعادته بالتعاون مع إحدى شركات الهيئة العربية للتصنيع، والذي لم يكن وليد اللحظة ولكنه يمتد إلى تاريخ طويل من الثقة المتبادلة بين الطرفين.

كما أكد قطب، أن مجموعة أبوغالي موتورز تولي أهمية خاصة بتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعداد استراتيجية متكاملة لتوطين صناعة السيارات، والعمل على نقل التكنولوجيا المتطورة لأكبر نسبة ممكنة من المكونات المحلية.

وأشار قطب، إلى أن محمد أبوغالي كان قد أكد خلال مشاركته في فعاليات منتدي شباب العالم بشرم الشيخ على الوصول لمراحل متقدمة لدراسة تصنيع السيارة جيلي في مصر، ونقل التكنولوجيات العالمية لشركة جيلي أوتو والإستفادة منها في تصنيع السيارة بالسوق المصرية قبل نهاية العام.

وأضاف المهندس تامر قطب قائلاً :"لقد وقع اختيارنا في مجموعة أبوغالي موتورز على التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع لثقتنا في هذه المنظومة العريقة والمتطورة دائما مما يضمن تحقيق أهدافنا المشتركة وتجميع السيارة جيلي بالسوق المصري بمواصفات قياسية عالمية، بالإضافة إلى استكمال البحث والتعاون نحو تصنيع وإنتاج سيارة كهربائية بالكامل مما يساهم في جعل السوق المصري مركزاً لتصدير السيارة للأسواق الخارجية.