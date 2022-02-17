شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس معتدل نهارا وشبورة كثيفة على الطرق.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس طقسا معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى، مائلا للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية، مائلا للدفء على شمال الصعيد، دافئا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة، وسانت كاترين العظمى 16 درجة والصغرى 4.