شكرا لقرائتكم خبر عن قبل الصيف وارتفاع درجات الحرارة تأكد من سلامة المشترك الكهربائى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يرصد الخليج 365 لقرائه كل ما يريد معرفته عن الخطوات التى تضمن سلامة منزلك وأسرتك من اندلاع الحرائق الناتجة عن الماس الكهربائي بسبب سوء المشترك الكهربائي، وفيما يلي بعض الخطوات التي يجب اتباعها عند شراء المشترك وهي كالآتى:

1- احرص على شراء نوع معروف المصدر ومطابق للمواصفات القياسية ومعايير الجودة.

2- ضرورة وجود زر حماية عمومي للحماية من زيادة الاحمال يفصل اتوماتيكيا

3- ان تكون جميع برايز المشترك صالحة لتركيب جميع انواع الفيش مع وجود غوالق ميكانيكية لجميع الفيش.

4-- ان يكون الجسم الخارجي مصنع من مادة مقاومة للاشتعال وان تكون جميع الاجزاء الداخلية من النحاس

5- تأكد من أن مشترك الكهرباء يعمل بشكل صحيح قبل استخدامه.

6-تحقق من الحد الأقصى لمستوى الجهد الكهربائي لمشترك الكهرباء.

7-تأكد من صحة الأجهزة الكهربائية التي تقوم بتوصيلها بمشترك الكهرباء.

8-الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك العالي مثل الثلاجة والميكروويف والفرن والغسالة والمجفف تحتاج إلى توصيلها مباشرة بالكهرباء بدون مشترك كهرباء (حتي لا يتم توصيل أجهزة إضافية إليه).