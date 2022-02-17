شكرا لقرائتكم خبر عن قبل الصيف وارتفاع درجات الحرارة تأكد من سلامة المشترك الكهربائى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
1- احرص على شراء نوع معروف المصدر ومطابق للمواصفات القياسية ومعايير الجودة.
2- ضرورة وجود زر حماية عمومي للحماية من زيادة الاحمال يفصل اتوماتيكيا
3- ان تكون جميع برايز المشترك صالحة لتركيب جميع انواع الفيش مع وجود غوالق ميكانيكية لجميع الفيش.
4-- ان يكون الجسم الخارجي مصنع من مادة مقاومة للاشتعال وان تكون جميع الاجزاء الداخلية من النحاس
5- تأكد من أن مشترك الكهرباء يعمل بشكل صحيح قبل استخدامه.
6-تحقق من الحد الأقصى لمستوى الجهد الكهربائي لمشترك الكهرباء.
7-تأكد من صحة الأجهزة الكهربائية التي تقوم بتوصيلها بمشترك الكهرباء.
8-الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك العالي مثل الثلاجة والميكروويف والفرن والغسالة والمجفف تحتاج إلى توصيلها مباشرة بالكهرباء بدون مشترك كهرباء (حتي لا يتم توصيل أجهزة إضافية إليه).