شكرا لقرائتكم خبر عن 13 منشأة تنفذ خطط الإصحاح البيئى لمعالجة الصرف الصناعى بخليج السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن هناك 13موقعا منهم منشأتين لتصنيع البترول، قامت بتنفيذ تنفيذ خطط الإصحاح البيئي لها، وإنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الصناعى من أجل تحقيق التوافق البيئى، للحد من الصرف الصناعى، بمنطقة خليج السويس فى نطاق محافظات البحر الأحمر والسويس و جنوب سيناء.

وأشارت وزيرة البيئة، فى تصريحات خاصة، إلى أن تكلفة تنفيذ خطط الإصحاح البيئي، لهذه لمشروعات الخاصة بمعالجة مياه الصرف الصناعي فى خليج السويس، وصلت لأكثر من 7 مليارات جنيه، مؤكدة انتهاء هذه المشروعات مع نهاية سنة 2022.

جدير بالذكر، أنه يوجد فى مصر برنامج قومى، لإعادة تأهيل البحيرات المصرية، للعمل على وقف الصرف من خلال الرصد والرقابة المحكمة، ومشروعات للحد من الانبعاثات الملوثة للهواء وخفض انبعاثات الكربون، والرصد اللحظي للمداخن من خلال الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية فى جهاز شئون البيئة.