شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يشهد ختام الدورة الرياضية لأبناء المدن بديلة المناطق غير الآمنة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نهائى كرة القدم لختام الدورة الرياضية التى نظمتها محافظة القاهرة خلال إجازة نصف العام بين أبناء أندية مدن الاسمرات وأهالينا وروضة السيدة والمحروسة ومعا، وذلك بالملاعب المفتوحة بالأسمرات.

وتأتى الفاعلية فى إطار إهتمام الدولة بقاطنى المدن الجديدة التى أقامتها بديل العشوائيات (الأسمرات ، أهالينا ، روضة السيدة ، المحروسة ، معًا ) ، وتوفير مجتمعات حضارية متكاملة لسكان المناطق العشوائية.

يذكر أن مدينة الأسمرات تضم أكثر من 11 ألف أسرة بمراحلها الثلاث، ووفرت حياة كريمة لسكان المناطق العشوائية داخل مدينة متكاملة الخدمات، حيث تسلم كل الأسر وحدات مفروشة.