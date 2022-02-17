ننشر كل تفاصيل نظام الدراسة برواق القرآن الكريم التابع للأزهر

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القاهرة - سامية سيد - انطلقت الأروقة العلمية بالجامع الأزهر بناء على مبادرة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قبل سنوات؛ لإعادة إحياء الأروقة الأزهرية؛ لتمارس دورها التاريخي في تقديم وتيسير شرح العلوم الشرعية والعربية، وفق المنهج الأزهري الوسطي المنضبط، لطلبة العلم كافة من جميع الأعمار.

ومن ثم فإن الإدارة العامة للجامع الأزهر ومن خلال الأروقة الأزهرية تساعد مع بقية قطاعات وإدارات المؤسسة الأزهرية في قطع الطريق على المرجفين والمروجين للأفكار الهدامة والمتطرفة.



نظام الدراسة برواق القرآن الكريم نظام الدراسة برواق القرآن الكريم 1. يتم تحديد مستوى الدارسين المتقدمين للرواق عن طريق اختبار تعقده لجنة بالجامع الأزهر؛ لتسكينهم في المستوى المناسب

2. يسكن المتقدم وفقا لنتيجة اختبار تحديد المستوى في أحد الأنظمة الأربعة التالية:-

نظام السنة الواحدة.

نظام السنتين.

نظام الثلاث سنوات.

نظام الأربع سنوات.

ويكون التحفيظ في هذه الأنظمة بالتوازي مع برنامج تعليم أحكام التجويد.

3. تعقد للدارسين التقييمات التالية:-

تقييم ربع سنوي للدارسين.

اختبارات نصف سنوية؛ لمعرفة مدى استمرارية الدارس في المستوى المسكن فيه، أو الانتقال إلى مستوى أقل.

اختبارات نهائية بعد نهاية المستوى؛ ليحصل الناجحون على شهادة اجتياز.