شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للجامعات يعقد اجتماعه الدورى اليوم ويناقش استعدادات بدء الفصل الدراسى الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد المجلس الاعلى للجامعات اليوم الخميس اجتماعه الدورى برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وذلك بمقر جامعة حلوان وبمشاركة وحضور رؤساء الجامعات الحكومية.

ومن المتوقع أن يناقش الاجتماع استعدادات الجامعات لانطلاق الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2021/2022 بالإضافة إلى مناقشة خطط الجامعات لخطمة وتنمية المجتمع بعد أن اقرها الأعلى للجامعات خلال الفترة الماضية ومتابعة جهود الجامعات فى مبادرة حياة كريمة، وكذلك من المتوقع أن يتطرق الاجتماع إلى مناقشة استعدادات المستشفيات الجامعية.

ومن المقرر أن تنطلق السبت المقبل 19 فبراير الفصل الدراسى الثانى بالجامعات، وذلك وفقا لما حدده الجدول الزمنى للعام الجامعى 2021 / 2022، والذى حدد بدء الإجازة فى 5 فبراير الحالى لمدة أسبوعين، على يبدأ الفصل الدراسى الثانى يوم السبت الموافق 19 فبراير.

وبحسب الخريطة الزمنية للعام الجامعى الجارى، تستمر الدراسة بالفصل الدراسى الثانى، لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهى فى 9 يونيو المقبل، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى خلال شهرى يونيو ويوليو المقبلين، وفق نظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها.