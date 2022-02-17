شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على البابا تواضروس الأول بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية رقم 45 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر الأرقام الأول والثانى فى أسماء بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تكرار للإسم فى سلسلة طويلة للأباء من بداية القديس مارمرقس الرسول.

وقال البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الحالي أن القديس مارمرقس الرسول البطريرك رقم 1 في بطاركة الكنيسة، حيث جاء مصر واستشهد على أرض مدينة الإسكندرية عام 68 ميلادية ولهذا السبب يسمى بابا الإسكندرية لأنها أول مدينة قبلت الإيمان بالسيد المسيح وأول مدينة في أفريقيا، مؤكدا أن تأسيس المسيحية بدأ بالكراسى الرسولية، فالإسكندرية كرسى رسولى.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز المعلومات عن البابا تواضروس الأول البطريرك 45 للكنيسة الأرثوذكسية.

المدينة الأصلية له: بنا

الإسم قبل البطريركية: تادرس

من أبناء دير: دير طمنبوره (طنبوره) بمريوط

تاريخ التقدمة بطريرك: أول أبيب 446 للشهداء - 25 يونيو 730 للميلاد

تاريخ الوفاة: 7 أمشير 458 للشهداء - أول فبراير 742 للميلاد

مدة الإقامة على الكرسي: 11 سنة و7 أشهر و7 أيام

مدة خلو الكرسي: سنة واحدة و7 أشهر و7 أيام

محل إقامة البطريرك: المرقسية بالإسكندرية

محل الدفن: المرقسية بالإسكندرية.