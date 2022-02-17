شكرا لقرائتكم خبر عن معرض للراحل ناجى شاكر رائد فن العرائس وصاحب "الليلة الكبيرة".. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت كلية الفنون الجميلة، بجامعة حلوان، معرض استيعادى للفنان الكبير الراحل المُلهم الدكتور ناجى شاكر، رائد فن العرائس فى مصر والعالم العربى، بمناسبة ذكرى ميلاده مساء الأربعاء، بكلية الفنون الجميلة بالزمالك، بعنوان: "المُلهم ناجى شاكر.. إبداع لا ينتهى"، حضر اللقاء فيرا لاجاتور زوجة الراحل، والعديد من أفراد أسرة الفنان الكبير.



معرض للدكتور الراحل ناجى شاكر بفنون جميلة الزمالك فى ذكرى ميلاده

كما حضر معرض الدكتور ناجى شاكر، الدكتور ممدوح مهدى، القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، والدكتور عمرو سامى، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، والدكتورة أمنية أحمد يحيى، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد فؤاد هنو عميد كلية الفنون والتصميم بجامعة الجلالة، والفنان الدكتور أشرف رضا ، والدكتور طاهر عبدالعظيم، الأستاذ بقسم الديكور بفنون جميلة الزمالك، والدكتورة داليا فؤاد، والدكتورة صفاء فهمى، المدرس المساعد بقسم الديكور بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، والمهندسة نوران الوتيدى، وعماد الدين محمد، مدير قسم العلاقات العامة بكلية الفنون الجميلة بالزمالك، والعديد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وأحباء الفنان الكبير الدكتور ناجى شاكر، ونظمت اللقاء الدكتورة أمنية أحمد يحيى.



معرض للدكتور الراحل ناجى شاكر بفنون جميلة الزمالك فى ذكرى ميلاده

من جانبها، قالت الدكتورة، أمنية أحمد يحيى، وكيل كلية الفنون الجميلة بالزمالك، إن الدكتور ناجى شاكر بدأ دراسته فى الكلية سنة 1952، الدكتور ناجى يعنى العطاء غير المحدود، هو فنان على جميع المستويات، خاصة العرايس والجرافيك، واجتمعنا علشان نتكلم عنه فى مكانه، ونعبر عن حبنا له اللى هيفضل على طول، وقبل وفاته حلم إنه زار الكلية لرؤية طلابه وأحباؤه، لذلك نحن اليوم نحقق أمنية له، وذكراه هتفضل عايشة دايمًا بداخلنا.



معرض للدكتور الراحل ناجى شاكر بفنون جميلة الزمالك فى ذكرى ميلاده

قال الدكتور أحمد فؤاد هنو، عميد كلية الفنون والتصميم بجامعة الجلالة، إن الدكتور ناجى شاكر له أثر كبير على جيلين كاملين من الفنانين المتخصصين فى الفنون التعبيرية، والدكتورة أمنية يحيى من تلاميذه المتميزين، والمعرض مفيد للطلاب جدا وأنصحهم بالاستفادة منه.

وأكد الدكتور طاهر عبدالعظيم، الأستاذ بقسم الديكور بفنون جميلة الزمالك، إن الدكتور ناجى شاكر أستاذنا، وصاحب أفضال علينا، ونفتخر أننا تلاميذه، وكلما حضرنا معرض للدكتور ناجى كأننا نشاهد الأعمال الفنية لأول مرة، بسبب القيم الموجودة عند الدكتور ناجى، مثل الأعمال الفنية المتميزة فى السينما، كلما شاهدناها كأنها أول مرة.

وأشارت الدكتورة صفاء فهمى، المدرس المساعد بقسم الديكور بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، إلى أن الدكتور ناجى ألهمها كثيرا، حيث حصلت على الدكتوراه عن التشكيل بالضوء فى المسرح، بسبب حضور معرض الدكتور ناجى شاكر (حديث الضوء)، وأعجبت بفكرة التشكيلات بالضوء والانعكاسات وإسقاطات الظلال، وفكرت فى إعداد دراسة الدكتوراه عن التشكيل بالضوء فى المسرح ثم طورت الفكرة ليتم تنفيذها فى عروض الباليه المعاصر، حيث يتم استخدام الضوء أكثر من الديكور.

كما حصلت على درجة الماجستير من الكلية، عن رسالة بعنوان "عرائس ناجى شاكر.. وسط تحولات فن العرائس الأوروبى منتصف القرن العشرين"، وتشرفت بحضور الدكتور ناجى المناقشة.



الدكتور ناجى شاكر بفنون جميلة الزمالك

جدير بالذكر أن الدكتور ناجى شاكر هو رائد فن العرائس وصاحب "الليلة الكبيرة"، ولد بالقاهرة فى 16 فبراير 1932، وتخرج فى كلية الفنون الجميلة سنة 1957 من قسم الديكور، بمشروع عن فن العرائس. اختير ناجى شاكر للاشتراك فى إنشاء مشرح العرائس، فصمم عرائس وديكور مسرحية الشاطر حسن، التى افتتح بها أول عرض لمسرح العرائس فى تاريخ مصر.

تم تعيين "شاكر" معيدًا بكلية الفنون الجميلة قسم الديكور سنة 1959، وصمم ديكور وعرائس العرض الثانى لمسرح العرائس "بنت السلطان"، كما صمم عرائس أوبريت الليلة الكبيرة، وصمم عرائس وأخرج أوبريت حمار شهاب الدين، من كلمات الشاعر الكبير صلاح جاهين وغناء الفنان سيد مكاوى. كما صمم ديكور وملابس العديد من المسرحيات الكبيرة، مثل سهرة مع الجريمة لتوفيق الحكيم للمسرح الحديث، و"الزير سالم" إخراج حمدى غيث. وفى عام 1963 وافق الدكتور على الراعى على إنشاء مسرح العرائس، الموجود حاليا بميدان الأوبرا، بعدها قام الفنان ناجى شاكر بتصميم العديد من ديكورات وعرائس الكثير من المسرحيات، وكذلك ديكورات وملابس عدد من الافلام السينمائية والمسرحيات مثل فيلم شفيقة ومتولى.

وللفنان ناجى شاكر فى السينما تجربة وحيدة، فيلم تجريبى، بعنوان "صيف 70" من تصويره وإخراجه، وقد اقتناه متحف الفن الحديث بنيويورك عام 2009، ويعتبر هذا الفيلم من ضمن أهم أفلام عباقرة السينما العالمية، وصوّر الفيلم فى ايطاليا أثناء بعثة له هناك عام 1968، وفاز الفنان ناجى شاكر بجائزة الدولة التقديرية فى مجال الفنون عام 2015، و اوبريت "الليلة الكبيرة" من تأليف صلاح جاهين، وألحان سيد مكاوى، وإخراج صلاح السقا. حصل الفنان الكبير ناجى شاكر على جائزة المهرجان القومى للسينما عن الإشراف الفنى وتصميم الديكور والملابس لفيلم شفيقة ومتولى، من بطولة سعاد حسنى وأحمد مظهر وأحمد زكى وإخراج على بدرخان، وعمل "ناجى شاكر" فى آخر سنوات عمره أستاذًا غير متفرغ بكلية الفنون الجميلة بالزمالك، فى شعبة الفنون التعبيرية، وتوفى يوم 19 أغسطس 2018.

الفنان ناجى شاكر، درس فى مدارس الفنانين كارلو مينوتى وليوناردو دافنشى وجارو هيلبر، وتحدث الحضور عن علاقته ببعض فنانى العرائس الذين عملوا فى مجال الإخراج والتأليف فى مصر، مثل صلاح جاهين وصلاح السقا، وتأثرهم به، وتحدث الحضور عن الرؤية الفنية والإبداعية والتشكيلية للفنان ناجى شاكر فى تصميم عرائس الماريونيت بين التراث والحداثة، وتأثره بالتراث والفلكلور، الذى يظهر فى تصميماته التى تنطق بالهوية المصرية التراثية الأصيلة، مثل أوبريت "الليلة الكبيرة".



الدكتور الراحل ناجى شاكر



معرض للدكتور الراحل ناجى شاكر بفنون جميلة الزمالك فى ذكرى ميلاده



معرض للدكتور الراحل ناجى شاكر بفنون جميلة الزمالك فى ذكرى ميلاده



معرض للدكتور الراحل ناجى شاكر بفنون جميلة الزمالك فى ذكرى ميلاده



معرض للدكتور الراحل ناجى شاكر بفنون جميلة الزمالك فى ذكرى ميلاده



معرض للدكتور الراحل ناجى شاكر بفنون جميلة الزمالك فى ذكرى ميلاده



معرض للدكتور الراحل ناجى شاكر بفنون جميلة الزمالك فى ذكرى ميلاده



معرض للدكتور الراحل ناجى شاكر بفنون جميلة الزمالك فى ذكرى ميلاده



معرض للدكتور الراحل ناجى شاكر بفنون جميلة الزمالك فى ذكرى ميلاده



معرض للدكتور الراحل ناجى شاكر بفنون جميلة الزمالك فى ذكرى ميلاده



معرض للدكتور الراحل ناجى شاكر بفنون جميلة الزمالك فى ذكرى ميلاده



معرض للدكتور الراحل ناجى شاكر بفنون جميلة الزمالك فى ذكرى ميلاده



معرض للدكتور الراحل ناجى شاكر بفنون جميلة الزمالك فى ذكرى ميلاده



معرض للدكتور الراحل ناجى شاكر بفنون جميلة الزمالك فى ذكرى ميلاده



معرض للدكتور الراحل ناجى شاكر بفنون جميلة الزمالك فى ذكرى ميلاده



معرض للدكتور الراحل ناجى شاكر بفنون جميلة الزمالك فى ذكرى ميلاده



معرض للدكتور الراحل ناجى شاكر بفنون جميلة الزمالك فى ذكرى ميلاده



معرض للدكتور الراحل ناجى شاكر بفنون جميلة الزمالك فى ذكرى ميلاده



معرض للدكتور الراحل ناجى شاكر بفنون جميلة الزمالك فى ذكرى ميلاده



معرض للدكتور الراحل ناجى شاكر بفنون جميلة الزمالك فى ذكرى ميلاده



معرض للدكتور الراحل ناجى شاكر بفنون جميلة الزمالك فى ذكرى ميلاده



معرض للدكتور الراحل ناجى شاكر بفنون جميلة الزمالك فى ذكرى ميلاده



معرض للدكتور الراحل ناجى شاكر بفنون جميلة الزمالك فى ذكرى ميلاده



معرض للدكتور الراحل ناجى شاكر بفنون جميلة الزمالك فى ذكرى ميلاده



معرض للدكتور الراحل ناجى شاكر بفنون جميلة الزمالك فى ذكرى ميلاده



معرض للدكتور الراحل ناجى شاكر بفنون جميلة الزمالك فى ذكرى ميلاده



معرض للدكتور الراحل ناجى شاكر بفنون جميلة الزمالك فى ذكرى ميلاده



معرض للدكتور الراحل ناجى شاكر بفنون جميلة الزمالك فى ذكرى ميلاده



معرض للدكتور الراحل ناجى شاكر بفنون جميلة الزمالك فى ذكرى ميلاده



معرض للدكتور الراحل ناجى شاكر بفنون جميلة الزمالك فى ذكرى ميلاده



معرض للدكتور الراحل ناجى شاكر بفنون جميلة الزمالك فى ذكرى ميلاده



معرض للدكتور الراحل ناجى شاكر بفنون جميلة الزمالك فى ذكرى ميلاده



معرض للدكتور الراحل ناجى شاكر بفنون جميلة الزمالك فى ذكرى ميلاده



معرض للدكتور الراحل ناجى شاكر بفنون جميلة الزمالك فى ذكرى ميلاده



الدكتور ناجى شاكر بفنون جميلة الزمالك



الدكتور ناجى شاكر بفنون جميلة الزمالك



معرض للدكتور الراحل ناجى شاكر بفنون جميلة الزمالك فى ذكرى ميلاده



معرض للدكتور الراحل ناجى شاكر بفنون جميلة الزمالك فى ذكرى ميلاده



أسرة الدكتور الراحل ناجى شاكر بفنون جميلة الزمالك فى ذكرى ميلاده



معرض للدكتور الراحل ناجى شاكر بفنون جميلة الزمالك فى ذكرى ميلاده



معرض للدكتور الراحل ناجى شاكر بفنون جميلة الزمالك فى ذكرى ميلاده



معرض للدكتور الراحل ناجى شاكر بفنون جميلة الزمالك فى ذكرى ميلاده



معرض للدكتور الراحل ناجى شاكر بفنون جميلة الزمالك فى ذكرى ميلاده



معرض للدكتور الراحل ناجى شاكر بفنون جميلة الزمالك فى ذكرى ميلاده



معرض للدكتور الراحل ناجى شاكر بفنون جميلة الزمالك فى ذكرى ميلاده



معرض للدكتور الراحل ناجى شاكر بفنون جميلة الزمالك فى ذكرى ميلاده



معرض للدكتور الراحل ناجى شاكر بفنون جميلة الزمالك فى ذكرى ميلاده



معرض للدكتور الراحل ناجى شاكر بفنون جميلة الزمالك فى ذكرى ميلاده



معرض للدكتور الراحل ناجى شاكر بفنون جميلة الزمالك فى ذكرى ميلاده



معرض للدكتور الراحل ناجى شاكر بفنون جميلة الزمالك فى ذكرى ميلاده



معرض للدكتور الراحل ناجى شاكر بفنون جميلة الزمالك فى ذكرى ميلاده



معرض للدكتور الراحل ناجى شاكر بفنون جميلة الزمالك فى ذكرى ميلاده



معرض للدكتور الراحل ناجى شاكر بفنون جميلة الزمالك فى ذكرى ميلاده



معرض للدكتور الراحل ناجى شاكر بفنون جميلة الزمالك فى ذكرى ميلاده



معرض للدكتور الراحل ناجى شاكر بفنون جميلة الزمالك فى ذكرى ميلاده



معرض للدكتور الراحل ناجى شاكر بفنون جميلة الزمالك فى ذكرى ميلاده



معرض للدكتور الراحل ناجى شاكر بفنون جميلة الزمالك فى ذكرى ميلاده



معرض للدكتور الراحل ناجى شاكر بفنون جميلة الزمالك فى ذكرى ميلاده



معرض للدكتور الراحل ناجى شاكر بفنون جميلة الزمالك فى ذكرى ميلاده



معرض للدكتور الراحل ناجى شاكر بفنون جميلة الزمالك فى ذكرى ميلاده



معرض للدكتور الراحل ناجى شاكر بفنون جميلة الزمالك فى ذكرى ميلاده



معرض للدكتور الراحل ناجى شاكر بفنون جميلة الزمالك فى ذكرى ميلاده



معرض للدكتور الراحل ناجى شاكر بفنون جميلة الزمالك فى ذكرى ميلاده



معرض للدكتور الراحل ناجى شاكر بفنون جميلة الزمالك فى ذكرى ميلاده



معرض للدكتور الراحل ناجى شاكر بفنون جميلة الزمالك فى ذكرى ميلاده



معرض للدكتور الراحل ناجى شاكر بفنون جميلة الزمالك فى ذكرى ميلاده



معرض للدكتور الراحل ناجى شاكر بفنون جميلة الزمالك فى ذكرى ميلاده



معرض للدكتور الراحل ناجى شاكر بفنون جميلة الزمالك فى ذكرى ميلاده



معرض للدكتور الراحل ناجى شاكر بفنون جميلة الزمالك فى ذكرى ميلاده



معرض للدكتور الراحل ناجى شاكر بفنون جميلة الزمالك فى ذكرى ميلاده



معرض للدكتور الراحل ناجى شاكر بفنون جميلة الزمالك فى ذكرى ميلاده



معرض للدكتور الراحل ناجى شاكر بفنون جميلة الزمالك فى ذكرى ميلاده



معرض للدكتور الراحل ناجى شاكر بفنون جميلة الزمالك فى ذكرى ميلاده