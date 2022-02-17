شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن استعدادات المدارس للفصل الدراسى الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعدت المدارس لاستقبال الطلاب بالفصل الدراسى الثانى، المقرر انطلاقه السبت المقبل 19 فبراير الجارى، نقدم فى التقرير التالى أبرز التفاصيل.

ـ وصول الكتب الدراسة للترم الثانى إلى المدارس.



ـ وجهت الوزارة بتطبيق واتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية منها التباعد الاجتماعي بين الطلبة داخل الفصول وخارجها حفاظا على صحة الطلاب والمعلمين وجميع العاملين من الأوبئة.



ـ الحرص على تطهير وتعقيم المدارس قبل بداية الترم الثاني والاهتمام بالإشراف اليومي والتزام مشرفي الأدوار بالمتابعة الدقيقة وتحقيق الانضباط أثناء اليوم الدراسى.



ـ تفعيل المجموعات المدرسية وتوزيع الأنصبة على المعلمين طبقا للمعدلات وفق القواعد المنظمة.



ـ التأكيد على تنظيم حضور الطلاب ودخولهم وخروجهم أثناء اليوم الدراسى.



ـ تواجد الزائرة الصحية بالمدرسة لمتابعة الحالة الصحية لأى طالب تظهر عليه أعراض.



ـ تطبيق البرامج العلاجية للطلاب الضعاف مع التزام جميع العاملين بمواعيد العمل الرسمية في الحضور والانصراف، وتطبيق الغياب والحضور بين الطلاب والمعلمين.



ـ تجهيز غرف عزل فى كل مدرسة وتوفير الأدوات الصحية.



ـ تخصيص فقرات فى الإذاعة المدرسية لتوعية الطلاب بالمشروعات القومية التى تنفذها الدولة.



ـ الاهتمام بشرح المناهج الدراسية المطورة بشكل ينمى الابتكار والفهم لدى التلاميذ لتحقيق أكبر استفادة للتلاميذ فى استخدام مهارات التفكير العليا والتفكير الناقد والإبداعي واتخاذ القرار وحل المشكلات.