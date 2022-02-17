شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الدراسة بأول معهد لتكنولوجيا النقل الأسبوع المقبل لتوفير احتياجات السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ الدراسة بالمعهد العالى لتكنولوجيا النقل أول الأسبوع المقبل بعد تحويله من معهد فنى وموافقة وزارة التعليم العالي على تحويله لمعهد عالى تكنولوجي، حيث يستهدف المعهد التكنولوجى توفير احتياجات السكة الحديدية ومشروعات الجر الكهربائى.

وأكدت وزارة النقل أن المعهد العالي لتكنولوجيا النقل بوضعه الجديد سيكون نظام الدراسة به عبارة عن (2+2) فصل دراسي، حيث يحصل الطالب على شهادة الدبلوم الفني التكنولوجي بعد دراسته أول فصلين دراسيين، وفى حالة استكمال الفصلين الدراسيين الآخرين يحصل الطالب على بكالوريوس تكنولوجي فى مجال نظم التحكم في إشارات السكك الحديدية، ومجال نظم ميكانيكا الوحدات المتحركة .

وأوضحت الوزارة أن الدراسة ستبدأ في العام الدراسي الحالي 2021/2022 متأخرا على النحو التالى:

- الفصل الدراسي الأول يبدأ من منتصف شهر فبراير 2022 ولمدة ثلاث أشهر يتبعها أسبوعان اختبارات وأسبوعان إجازة للطلاب .

- الفصل الدراسي الثاني يبدأ منتصف شهر يونيو 2022 لمدة ثلاثة أشهر يتبعها أسبوعين إختبارات وأسبوعين اجازة للطلاب .

- يبدأ العام الدراسي التالي 2022/2023 من منتصف شهر اكتوبر 2022 ويعود المعهد بعد ذلك للتقويم المتبع وفقاً لمؤسسات التعليم العالي .

- الدراسة بالمعهد متاحة لخريجى دفعة 2020/2021.

ويقبل المعهد طلاب شهادة الثانوية العامة علمي رياضة وما يعادلها والثانوية الفنية الصناعية نظام الثلاث سنوات "دبلوم كهرباء و دبلوم ميكانيكا" ويكون القبول عن طريق مكتب التنسيق .