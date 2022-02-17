شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة المحطات النووية: تشغيل أول مفاعل لتوليد الكهرباء بالضبعة 2028 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة المحطات النووية التزامها الكامل بالجدول الزمنى لتشغيل المحطة النووية الأولى بالضبعة لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجا وات، وذلك بالتعاون مع شركة روساتوم الروسية المسئولة عن إنشاء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء، والتى تعد الأحدث على مستوى العالم، وفيما يلى الجدول الزمنى لتشغيل المفاعلات النووية الـ4 بالضبعة لتوليد الكهرباء:

1- تشغيل المفاعل الأول رقم واحد فى 2028.

2- المفاعل الثاني فى 2029.

3- المفاعل الثالث فى 2030.

4- المفاعل الرابع فى 2031.

جدير بالذكر أن محطة الضبعة هي المحطة النووية الأولى من نوعها في مصر، والتي سيتم بناؤها في مدينة الضبعة في محافظة مطروح على شواطئ البحر المتوسط، على بعد حوالي 130 كم شمال غرب القاهرة.

وتضم محطة الطاقة النووية 4 وحدات طاقة بسعة 1.2 جيجاوات لكل منها، مُثبتة مع مفاعلات 3+ VVER (مفاعلات الطاقة التي يتم تبريدها بالماء)، ويتم تنفيذ بناء محطة الطاقة النووية وفقًا للاتفاقية المشتركة التي دخلت حيز التنفيذ في 11 ديسمبر 2017.