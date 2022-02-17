للمرة الثانية في أقل من شهر.. رئيس "النواب" في مهمة "8 أيام نيابية عربية" بالإمارات والبحرين

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أجرى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على مدار دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، جولة عربية في إطار التعاون النيابي بين مصر والأشقاء العرب؛ وتحديدًا الإمارات والبحرين.

وكان رئيس النواب، خلال أقل من شهرَين، على موعد مع الدبلوماسية البرلمانية في إطارها العربي، لمزيد من التنسيق والتعاون وتأكيد العلاقات المصرية النيابية العربية.

غادر رئيس مجلس النواب في 16 يناير الماضي إلى دولة الإمارات الشقيقة على رأس وفد برلماني في زيارة رسمية بناء على دعوة من صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي.

وجاءت الزيارة حينها في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والإمارات، ورغبة في تعزيزها بما يتناسب ورؤية قيادتي البلدين بالدفع بها قدماً نحو آفاق أرحب.

والتقى جبالي، في مُستهل زيارته الرسمية حينها، صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي.

وأعرب رئيس "النواب"، حينها، عن تطلعه لدفع العلاقات البرلمانية الثنائية والتنسيق بين المجلسين في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية، بما يخدم مصالح البلدَين الشقيقين، بينما أعرب رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي عن تقديره لتلك الزيارة، التي تُعبر بشكل راسخ عن عمق وتاريخية العلاقات بين البلدين الشقيقين، في كل المجالات، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون البرلماني بين المجلسَين، بما يضمن التنسيق بينهما وتبادل الآراء تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأجرى جبالي في الإمارات، خلال الزيارة التي استمرت على مدار 4 أيام، العديد من اللقاءات الرسمية وغير الرسمية مع عدد من المسؤولين الإماراتيين، بالإضافة إلى زيارات لعدد من المؤسسات الإماراتية؛ من أجل مزيد من التعاون وتأكيد عمق العلاقات بين البلدين.

وتوجه جبالي، الجمعة الماضية، 11 فبراير، أي في أقل من شهر، على رأس وفد من مجلس النواب وفي زيارة رسمية أيضًا إلى مملكة البحرين؛ تلبية للدعوة المُوجهة من فوزية بنت عبدالله زينل، رئيسة مجلس النواب البحريني.

وتأتي الزيارة في إطار العلاقات الراسخة والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين على الأصعدة والمستويات كافة، والتي خلقت حرصاً مُستمراً من قيادات البلدين على التنسيق الدائم؛ دعماً للمصالح الحيوية للشعبين المصري والبحريني، وتبادل الرؤى إزاء المُتغيرات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.

والتقى رئيس مجلس النواب، في مستهل زيارته الرسمية، فوزية بنت عبد الله زينل، رئيسة مجلس النواب البحريني، وعقدا جلسة مباحثات مُوسعة استهلها بتأكيد رسوخ وتاريخية العلاقات المصرية- البحرينية؛ الأمر الذي يجعل منها نموذجاً يُحتذى به في العلاقات العربية- العربية، مؤكداً حرص الدولة المصرية على تعزيز تلك العلاقات؛ بما يُحقق صالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وأكد رئيس مجلس النواب، على الصعيد البرلماني، الأهمية القصوى لتعزيز العلاقات البرلمانية المصرية- البحرينية، ودفع التعاون البرلماني، وكذا تعزيز التنسيق بين مجلس النواب المصري ومجلس النواب البحريني أمام المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية؛ بما يعكس الشواغل الوطنية للبلدين الشقيقين أمام تلك المحافل.

وأكدت رئيسة مجلس النواب البحريني بالغ اعتزازها وتقديرها بتلك الزيارة، والتي تُعبر بجلاء عن عمق وخصوصية العلاقات المصرية- البحرينية.

وأشادت رئيسة مجلس النواب البحريني بمستوى الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات البرلمانية المصرية- البحرينية، والذي تعكسه الزيارات البرلمانية المُتبادلة، مُشيرةً إلى زيارتها الأخيرة للقاهرة في شهر ديسمبر الماضي.

والتقى جبالي رئيسَ مجلس الشورى البحريني علي بن صالح الصالح، في إطار الزيارة الرسمية؛ حيث أكدا عمق العلاقات والرغبة في توطيد التعاون البرلماني بين البلدين.

والتقى رئيس مجلس النواب، خلال الزيارة الرسمية التي استمرت 4 أيام، الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، حيث أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي عمق ومتانة العلاقات المصرية- البحرينية على الأصعدة والمستويات كافة، مؤكداً تقدير الدولة المصرية دور العاهل البحريني في دعم الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي.

وعبَّر الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، عن تقديره هذه الزيارة، التي تُمثل تأكيد قوة وخصوصية العلاقات المصرية- البحرينية، مؤكدًا سعي البحرين لتعزيز علاقاتها مع جمهورية مصر العربية في ضوء العلاقات الراسخة والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، محملاً تحياته مع جبالي للرئيس عبد الفتاح السيسي.

واختتم رئيس النواب زيارته بلقاء الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة، ولي عهد مملكة البحرين رئيس مجلس الوزراء، حيث أكد جبالي أن العلاقات السياسية المصرية- البحرينية تعكس عُمقاً خاصاً ينعكس بدوره على العلاقات بين الشعبين الشقيقين.

وزار رئيس المجلس مقر مجلس النواب البحريني، وحضر جانبًا من الجلسة العامة؛ ما يؤكد عمق العلاقات بين المنامة والقاهرة.

وعاد رئيس المجلس، بعد زيارة ناجحة وبمستوى برلماني رفيع، إلى القاهرة عقب مباحثات نيابية عربية مع الأشقاء في البحرين.