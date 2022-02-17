شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" توجه المدارس بتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال الدراسة فى الترم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المدارس بتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية مع دخول الفصل الدراسى الثانى السبت المقبل 19 فبراير الجارى، مشيرة إلى ضرورة التزام الجميع من طلاب ومعلمين بارتداء الكمامة والتباعد بين الطلاب وتطبيق الفترتين الدراسيتين وفق خطة الدراسة التى تم تطبيقها خلال الفصل الدراسى الأول وانتهى الترم بنجاح.

وكانت المديريات التعليمية والإدارات أعلنت بعض الضوابط والإجراءات الخاصة بالترم الثانى جاءت كالتالى:

- انطلاق الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 19 فبراير الجارى.

- 17 فبراير الخميس آخر يوم فى إجازة نصف العام الدراسي.

- نهاية الأسبوع الجارى ستكون جميع نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول تم إعلانها.

- تنطلق الدراسة السبت فى بعض المدارس والأحد 20 فبراير تنتظم فى جميع المدارس.

- تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلاب من فيروس كورونا.

- تسجيل الحضور والغياب بشكل يومى ومتابعة غياب الطلاب خلال اليوم الدراسى.

- تواجد الموجهين داخل الفصول الدراسية متابعة فنيات التدريس وقياس مستوى الطلاب في مادة التخصص ورفع تقرير إليه مع عدم السماح للموجهين بمغادرة المدرسة قبل نهاية اليوم الدراسي.

- تخصيص وقت مناسب لاستقبال أولياء الأمور الذين لديهم شكاوى، ويعلن ذلك في الطابور حتى ينقله للطلاب الى أولياء الأمور.

- متابعة الحصص لمتابعة الطلاب والمعلمين والتأكد من انتظام الشرح داخل الحصص.