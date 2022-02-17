شكرا لقرائتكم خبر عن 18 فرقة دولية ومحلية تستعد للاحتفال بتعامد الشمس فى أبو سمبل بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد أبوسمبل ستشهد احتفالية من نوع خاص تتميز بالعديد من الفعاليات والأشكال المختلفة، وسط أجواء مبهجة ومشرفة أمام الضيوف الأجانب والزائرين المصريين الذين يحرصون على مشاهدة تعامد الشمس بمعبد أبوسمبل كل عام خلال هذا التوقيت.

وأضاف محافظ أسوان، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن العام الحالى يشهد مشاركة 430 فنانا وفنانة يمثلون 18 فرقة دولية ومحلية تقدم عروضها المختلفة أمام ساحة معبد أبوسمبل فى صباح يوم تعامد الشمس 22 فبراير، وهى فرق: "المكسيك واليونان وبولندا وسيريلانكا وبنجلاديش وزيمبابوى والفالوجا الفلسطينية والسودان"، بجانب مشاركة فرق محلية وهى: "أسوان والشرقية والمنيا ومطروح والعريش وسوهاج والحرية الإسكندرية وبورسعيد وفرقة رضا للفنون الشعبية والفرقة القومية للفنون الشعبية والاستعراضية".

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أن هذه الفرق تشارك ضمن مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون والذى يقام على هامش مهرجان تعامد الشمس خلال الفترة من 15 وحتى 22 فبراير الجارى، موضحا أن الفرق تقدم عروضها الفنية المتنوعة فى 12 قصر ثقافة وموقع ثقافى بمختلف المراكز والمدن على مدار أيام المهرجان.