شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن البدرشين والقرى التابعة لها من 8 مساء الجمعة لـ4 صباح السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد مدينة البدرشين بالجيزة والقرى التابعة لها، انقطاع المياه غدا الجمعة لمدة 8 ساعات، حيث أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بقطع المياه عن مركز ومدينة البدرشين والقرى التابعة لها لمدة 8 ساعات اعتباراً من الساعة 8 مساء غدا الجمعة إلى الساعة 4 صباح يوم السبت الموافق 19/ 2 / 2022، وذلك للبدء فى تنفيذ أعمال العمرة السنوية بالخزانات الأرضية "خزانات مياه المرشحة وبيارة العكرة"، بمحطة مياه البدرشين.

ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس مركز ومدينة البدرشين بالمتابعة والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف للالتزام بالجدول الزمني المحدد، وإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية عقب الانتهاء من أعمال الصيانة.

وأهابت محافظة الجيزة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، ونوهت المحافظة بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك فى الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.