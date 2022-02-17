شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: الجرعة الثالثة من لقاح كورونا تحمى من أعراض كوفيد 19 الخطرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان أن الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاح فيروس كورونا تقوى المناعة وتحمى من الأعراض الخطيرة، مؤكدة أنها تأتى بعد 6 شهور من التلقيح بالجرعة الثانية.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن اللقاحات آمنة وفعالة في مواجهة فيروس كورونا، ويمكن الحصول على اللقاح بسهولة من خلال الموقع الإلكترونى لحجز اللقاحات.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.