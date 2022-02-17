شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: روسيا نشرت 7 آلاف عسكرى إضافى على حدودها مع أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مسئول فى البيت الأبيض، أن روسيا نشرت "7 آلاف عسكرى" إضافى على حدودها مع أوكرانيا، بحسب "الشرق بلومبرج".

وفى السياق ذاته، قالت جين ساكى، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد أن هجوما روسيا ضد أوكرانيا سيحدث فى أى وقت، موضحة أن روسيا ستخلق ذرائع بناء على معلومات مضللة لتبرير غزوها لأوكرانيا.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ندعم أوكرانيا فى تحقيقاتها بشأن الهجمات السيبرانية التى تعرضت لها، لافتة إلى أن الباب لا يزال مفتوحا للدبلوماسية مع روسيا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض: لدينا نقاش مفتوح مع أعضاء الكونجرس وكل الاحتمالات مفتوحة للتعاطى مع أزمة أوكرانيا، متابعة: احتمال غزو روسيا لأوكرانيا ما زال قائما.