شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل ومقرات تلقى تظلمات الشهادة الإعدادية فى المحافظات.. 20 جنيها للمادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” تفاصيل ومقرات الشهادة الإعدادية فى عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، وذلك بعد أن اعتمد النتيجة المحافظون فى تلك المحافظات، وذلك بنسب النجاح مختلفة وفقا لكل محافظة، وذلك فى إطار الخدمة التى يقدمها الموقع لقرائه وللحصول عليها بأسرع الطرق.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية تنظمة المديريات والإدارات التعليمية، مضيفة أن كل مديرية تحدد المواعيد المناسبة التى يتقدم فيها الطلاب بالتظلم مع التزام الجميع بالرسوم المقررة وهى 20 جنيها للمادة الواحدة، و40 جنيها بالنسبة لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام.

ويتيح ”الخليج 365” لقرائه تفاصيل التظلمات فى المحافظات المختلفة كما يلى:

فى الغربية حددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية عددا من المقرات على مستوى مدن ومراكز المحافظة لتلقى تظلمات طلبة الشهادة الإعدادية على نتيجة الفصل الدراسي الثاني، والتي سوف تبدأ غدا الخميس ولمدة 15 يوما.

وتم تحديد مسرح مدرسة ناصر الثانوية الزراعية بشارع محب بطنطا لمدارس إدارة شرق طنطا، مدرسة طنطا الإعدادية الحديثة بنات بشارع على مبارك لمدارس إدارة غرب طنطا، مدرسة عبد الرحمن بن عوف الرسمية للغات بشارع شكرى القوتلي لمدارس إدارة شرق المحلة التعليمية، مدرسة أبو عبيده بن الجراح التجارية أمام المستشفى العام لمدارس غرب المحلة، مسرح الإدارة التعليمية ببسيون لمدارس إدارة بسيون، ديوان الإدارة التعليمية بقطور لمدارس إدارة قطور، مسرح مدرسة عمار بن ياسر الرسمية للغات لمدارس إدارة السنطة، مدرسة زفتى الإعدادية المهنية لمدارس إدارة زفتى، مدرسة القاضي بكار الإبتدائية لمدارس إدارة سمنود، مدرسة كفر الزيات بنين لمدارس إدارة كفر الزيات.

وفى الشرقية أكد محمد رمضان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، فتح باب التظلمات على نتائج الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية، ذلك ابتداء من يوم 20 فبراير الجارى حتى 7 مارس المقبل.

وأضاف لـ"الخليج 365" أنه تقرر استقبال طلبات التظلمات فى الإدارات التعليمية، وعددهم 18 إدارة، وتحديد رسوم 20 جنيها للمادة الواحدة، وأشار إلى أنه سيتم الاطلاع على كراسات الإجابات فى الكنترول، وتقرر تكليف موجهين الأوائل، وتوجيه كل مادة بفحص تظلمات، لكى يحصل كل طالب علي حقه فى الدرجات.

وفى الأقصر كشف الدكتور محمد السيد وكيل تعليم الأقصر، أنه يتم تلقى تظلمات أولياء الأمور والطلبة والطالبات حول نتيجة الشهادة الإعدادية عن الفصل الدراسى الأول لمدة 15 يوماً، حيث تم فتح باب التظلمات لنتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول وبدأت المديرية فى تلقى تظلمات الراغبين من تاريخ إعلان النتيجة ولمدة 15 يوما من تاريخ إعلانها، بمقر لجنة النظام والمراقبة بمدرسة العوامية الاعدادية بالاقصر.

وأضاف وكيل تعليم الأقصر أنه تم تجهيز كافة المتطلبات لتلقى التظلمات على النتيجة من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور، وذلك كما تم فى العام الماضى، حيث تم إصدار قرار بتواجد مسئول خزينة مديرية التربية والتعليم فى كنترول الشهادة الإعدادية بمدرسة العوامية الاعدادية المشتركة، وذلك للعمل على تلقى طلبات التظلم من نتيجة الشهادة الإعدادية لكى تتم جميع إجراءات التظلمات فى مكان واحد، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ إجراءات جديدة بخصوص التصحيح هذا العام، وتم وضع رمز QR Code على نتيجة الطالب لضمان عدم التلاعب فى أى درجة من درجات النتيجة.

وفى المنوفية أعلنت الدكتور أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، عن فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية بداية من الأسبوع المقبل وبالتحديد بداية من يوم السبت.

وأضافت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنه سيتم تقديم التظلم فى كل إدارة تعليمية تابع لها الطالب والطالبة، وسوف يتم مراجعة المادة طبقا لما تظلم، مشيرًا إلى أن كل مايشغلنا هو أن يحصل كل طالب وطالبة على حقه فى حالة إذا كان له درجات سوف يتم إضافتها له.

وفى كفر الشيخ أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ عن بدء تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية، صباح الغد الأربعاء، حتى 8 مارس المقبل، بعد مد فترة التظلمات، بإشراف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مشدداً على تطبيق الإجراءات الاحترازية، موجها بالدقة في المراجعة لينتال كل طالب حقه..

وعقد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اجتماعا لمتابعة الاستعدادات لبدء تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية، وتم تخصيص 2 من أعضاء التوجيه المالي، وعضو كنترول، في كل مدرسة من المدارس التي تم تحديدها، مؤكداً أن الطالب أو وليه أموره سيقدمان طلب التظلم في المواد التي يرغب الطالب التظلم من نتيجتها، ويسدد مقابل كل مادة 20 جنيه، وفي نفس الوقت سيحدد عضو الكنترول للطالب وولي أمره، اليوم الذي تتم مراجعة صورة ورقة إجابة الطالب في المادة التي حددها.

وقال وكيل تعليم كفر الشيخ: "المدارس التي تم تحديها مدرسة الشهيد حمدى إبراهيم الإعدادية بنين، بإدارة شرق كف رالشيخ، ادارة غرب كفرالشيخ، مجمع هدى شعراوي، و إدارة سيدي غازي سيدي غازي للتعليم الأساسي، وإدارة دسوق، مجمع الأشراف، وإدارة الحامول، مدرسة الحامول الإعدادية بنات، وإرادة الرياض، مدرسة الرياض الرسمية للغات، إدارة سيدي سالم، مدرسة سيدي سالم اللغات الرسمية، وإدارة بيلا، مدرسة بيلا الثانوية بنات، وإدارة قلين ،نادي المعلمين، وإدارة بلطيم ، مدرسة صالح الشرنوبي الإعدادية بنات، وإدارة ــوة ديوان الإدارة التعليمية، إدارة مطوبس، مدرسة مطوبس الثانوية التجارية، وإدارة برج البرلس، ديوان الإدارة التعليمية".

وفى بنى سويف بدأت مديرية التربية والتعليم ببني سويف، تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية "عام ومهني" على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول 2021/2022 وذلك لمدة أسبوعين، وحتى الاثنين 28 من نفس الشهر.

وحّددت مديرية التربية والتعليم ببني سويف، في بيان لها، رسوم تقديم التظلم بـ20 جنيهأ لكل مادة، تُسدد بخزينة المديرية، مع تقديم الأوراق المطلوبة، وهى: صورة بطاقة الرقم القومي لولي الامر، ونموذج طلب مراجعة المواد، وصورة ضوئية رقم الجلوس.