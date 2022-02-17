شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: السبت المقبل بدء الترم الثانى بعد انتهاء إجازة نصف العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن اليوم الخميس هو آخر يوم بإجازة نصف العام الدراسى، والتى بدأت 5 فبراير الجارى واستمرت لمدة أسبوعين تنتهى اليوم 17 من نفس الشهر، مشددة على أنه لا نية لمد الإجازة أيام أخرى، ويبدأ الفصل الدراسى الأول يوم السبت 19 فبراير الجارى، حيث ينتظم الطلاب فى بعض المدارس بداية من السبت، فيما تستقبل جميع المدارس طلابها الأحد 20 فبراير 2022.

وشددت وزارة التربية والتعليم على تطبيق واتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية منها التباعد الاجتماعي بين الطلبة داخل الفصول وخارجها، حفاظا على صحة الطلاب والمعلمين وجميع العاملين من الأوبئة والجوائح الصحية، خاصة فيروس كورونا، مع الحرص على تطهير وتعقيم المدارس قبل بداية الترم الثانى والاهتمام بالإشراف اليومي والتزام مشرفى الأدوار بالمتابعة الدقيقة وتحقيق الانضباط أثناء اليوم الدراسى.

ونبهت الوزارة على تفعيل المجموعات المدرسية وتوزيع الأنصبة على المعلمين طبقا للمعدلات وفق القواعد المنظمة لذلك، وقيام مدير المدرسة بمخاطبة قسم التطوير بأعطال الأجهزة الموجودة في المعامل والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستخدام بالفصل الدراسي الثاني وتواجد الزائرة الصحية بالمدرسة لمتابعة الحالة الصحية لأى طالب تظهر عليه أعراض وتطبيق البرامج العلاجية للطلاب الضعاف مع التزام جميع العاملين بمواعيد العمل الرسمية في الحضور والانصراف، وتطبيق الغياب والحضور بين الطلاب والمعلمين.