شكرا لقرائتكم خبر عن مصر منفتحة على العالم.. رسائل الرئيس السيسى لرؤساء كبرى الشركات البلجيكية (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء، اليوم مع ممثلي مجتمع الأعمال ورؤساء كبرى الشركات في بلجيكا، وذلك بمشاركة عدد من كبار المسئولين البلجيكيين وممثلي الجهات الحكومية المعنية المختلفة.

أشاد الرئيس بالتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين خلال الفترة الماضية.

وفى هذا الإنفوجراف نستعرض أبرز رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسى ممثلي مجتمع الأعمال ورؤساء كبرى الشركات في بلجيكا.. كالتالى:

- النقلة النوعية التى شهدتها مصر تعكس الإرادة القوية لدى الدولة لتحقيق التنمية المستدامة



رسائل الرئيس السيسى لمجتمع الأعمال فى بلجيكا

- محور قناة السويس يوفر فرصا واعدة للشركات الراغبة فى الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجى

- حريصون على تطوير علاقات التعاون الاقتصادى والتجارى وتنمية الاستثمارات المشتركة

- علاقات الصداقة المتميزة بين مصر وبلجيكا مظلة حقيقية لتطوير التعاون الاقتصادى