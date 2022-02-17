على غرار الأسطورة.. مسجل خطر يصفي دماء سائق ويشرع في ذبح شقيقه بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شهدت منطقة الجيزة جريمة قتل مؤسفة بطلها مسجل خطر أنهى حياة سائق وشرع في ذبح وقتل شقيقه أحد أقاربه؛ بسبب خلافات قديمة ظنت أسرة الضحايا أن صفحتها انطوت للأبد.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير أمن الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ووجود ضحايا ما بين قتيل ومصابين بدائرة قسم الجيزة.

شكل العقيد محمد أمين مفتش فرقة الغرب فريق بحث بمشاركة الوكيل المقدم عمرو البطران تنسيقا مع قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء سليم.

تحريات الرائد مصطفى عبد الله رئيس مباحث الجيزة، توصلت إلى أن خلافات قديمة تجددت بين المتهم "ع" وشاب يدعى "سيد"، تصادف ذلك مع عودة شقيق الأخير "محمد" سائق.

وقعت مشادة كلامية بين الطرفين، اعتدى خليها مسجل خطر على السائق بسلاح أبيض "مطواه" محدثًا إصابته بطعنة بالرقبة وأخرى نافذة بالساق أودت بحياته في الحال، وأصيب شقيقه بطعنة بالرقبة نقل على إثرها للمستشفى وحالته حرجة، كما أصيب أحد أقاربهما بمنطقة الرأس.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن الرائد أحمد الأبيض والنقيب عمر مبارك معاوني مباحث الجيزة، من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة قائلا: "كنت بدافع عن نفسي".

في المقابل، اتهمت أسرة القتيل المشكو في حقه بإنهاء حياة ابنهم -أب لـ3 أطفال- متعمدا، مشيرين إلى سابق احتجازه لشقيق القتيل وتكبيله بالحبال مع إجباره على ارتداء ملابس حريمي "قميص نوم" -حسب قولهم- مطالبين بالقصاص العادل.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.