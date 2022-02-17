شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل الأمم المتحدة يشيد بجهود الحكومة المصرية فى ملف الرعاية البديلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكد جيريمي هوبكنز، ممثل منظمه الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" في مصر: "الرعاية البديلة هي عنصر رئيسي في جهودنا لحماية الأطفال الأكثر احتياجاً ، وخاصة الأطفال بدون رعاية أسرية. يسعد اليونيسف بشكل خاص أن تقوم بدعم وزارة التضامن الاجتماعى، ونحن نتكاتف معًا من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة متضمنة تحديث الإطار التشريعي و من أجل تخصيص الموارد المالية والبشرية لخدمات الرعاية الاجتماعية واستمرار تطوير منظومة الرعاية البديلة.

يأتي ذلك تزامنا وإطلاق وزارة التضامن الاجتماعي، الحوار المجتمعي الأول حول مشروع قانون الرعاية البديلة، تحت رعاية وحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، و جيريمي هوبكنز، ممثل منظمة يونيسف في مصر، والدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وأكثر من 22 جمعية أهلية شريكة في قطاع الرعاية الاجتماعية، وممثلين عن مجلسي النواب والشيوخ، وممثلين عن الأزهر الشريف، وعدد من الأسر الكافلة، بالإضافة إلى تمثيل من أبناء مصر بدور الرعاية الاجتماعية.