شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المهن الطبية يسمح باشتراك جميع أبناء الأعضاء و"الرعاية البديلة" بمشروع العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور خالد سليم، نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، نقيب الأطباء البيطريين، عن اتخاذ مجلس الاتحاد قرارا خلال اجتماعه الأخير، بشأن السماح لأبناء أعضاء النقابات الطبية الأربعة "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين" فى الاشتراك بمشروع العلاج بغـض النظر عن استحقاقهم المعاش من عدمه أو الاشتراطات المرتبطة بالعمل أو الزواج .

وأوضح سليم، أنه استجابة من مجلس الاتحاد لطلب عددا من الأعضاء، فقد تقرر أيضا السماح للأبناء المشمولين برعاية الأسر البديلة من أعضاء الاتحاد بالاشتراك فى مشروع العلاج، وذلك بعد تقديم عضو الاتحاد للأوراق التى تُثبت إجراءات التبنى للإبن الراغب فى إضافة إشتراكه، لافتا إلى إمكانية البدء فى الاشتراك بمشروع العلاج لتلك الفئات بدءا من اليوم، وحتى إنتهاء الفترة الاستثنائية للاشتراك بمشروع العلاج والمُقرر لها 28 فبراير 2022.

وأشار نائب رئيس الاتحاد، إلى أنه تقرر مُضاعفة قيمة إعانة مصروفات الجنازة بزيادتها إلى 2000 جنيه بدلاً من 1000 جنيه، للأعضاء المتوفيين اعتبارا من 16 فبراير الجارى، وذلك بعد تقديم " استمارة أ.ن من النقابة الخاصة بالعضو، صورة إعلام الوراثة، مستخرج من شهادة الوفاة، وصورة الرقم القومى لمقدم الطلب على أن يكون من ورثة العضو، فضلا عن مستند رسمى يفيد الصرف على الجنازة.