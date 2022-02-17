شكرا لقرائتكم خبر عن بحبك يا صاحبى.. قراء يشاركون بصور أصدقائهم ويؤكدون: أخويا وصاحبى وعشرة عمرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لليوم الثانى على التوالى شارك عدد من قراء الخليج 365 بمبادرة دعم الصداقة فى شهر فبراير شهر الحب، حيث شارك القارئ شهاب أشرف بصورة وصديقه أشرف فتحي عبر خدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع، ضمن مبادرة "بحبك يا صاحبى".

وشارك القارئ عمر عبدالله بصورة وصديقه مصطفى هنيدواي قائلا: "الحياة صاحب.. والصاحب يبقى هو، لدرجة إني موصي أهلي إني لو حصلي حاجة وحتاجتوا أى حاجة يروحوله.. مش هيخليكوا تحتاجوا حاجة".



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كما شارك يحيى وأحمد ومحمود ومصطفى ومصطفى بصورة تجمعهما عبر خدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع تعبيرا عن صداقتهما القوية معا.



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شارك القارئ محمد حلمي بصورة وصديقه تامر الشناوي



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كما شارك القارئ إبراهيم سعيد بصورة وصديقه إبراهيم السيد قائلا: "أخويا وصحبى وعشرة عمرى، دايما مع بعض سوا الحمدلله، عمرنا مزعلنا من بعض.. 8 سنوات على الحلوه والمرة مع بعض".



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شارك القارئ مينا ناجي بصورة وصديقه مينا سعد: قائلا: صداقات وعيش وملح ومواقف مبهجة وأخرى حزينة يعيشها الأصدقاء مع بعض ليكونوا أكثر من الأخوات في بعض الأحيان، فالمواقف هى التى تحكم العلاقات الإنسانية.



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وخلال شهر فبراير يحتفل الجميع بالحب ولا يقتصر الأمر على "الكابل" فقط ولكن يحتفل الأصدقاء أيضا بحبهم ويتذكرون سويا مواقفهم الصعب والمبهجه، فإذا كان لديك صديق جدع تحبه يمكن أن تطلق عليه "رب أخ لم تلده أمى" أرسل صورتك معاه وأكتب جملة عن جدعنته وأبرز المواقف التي مرت عليكم سويا، ويمكن إرسال صوركم وصور اصحابكم الجدعان، عبر خدمة "واتس آب الخليج 365" برقم 01280003799، أو عبر رسائل "فيس بوك".