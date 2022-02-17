العمرة| كيف يتم الإبلاغ عن المخالفين بحقوق المعتمرين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

وضعت غرفة شركات السياحة، عددًا من القواعد الخاصة للحفاظ على حقوق المعتمرين والشركات السياحية العاملة في الموسم لعام 1443 هجرية الموافق 2055 ميلادية.

يأتي ذلك بالتزامن مع قرب انطلاق أولى رحلات العمرة من مصر إلى الأراضي السعودية، على أن يتم تنفيذ رحلات العمرة لشهري (شعبان ورمضان) من العام الهجري الجاري، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تسهم في الحفاظ على صحة المواطنين.

وأنشأت الغرفة، "وحدة مراقبة سوق العمرة" لرصد أية إعلانات أو مخالفات من شأنها الإضرار بالشركات السياحية والمواطنين على حد سواء.

وفعلت الغرفة، خدمة الواتساب على رقم (0150360556) لاستقبال البلاغات عن أي وسيط، أو كيان غير مرخص يقوم بإصدار أية إعلانات عن برامج عمرة في الوقت الراهن، وذلك حتى يتسنى للغرفة التدخل لدى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم تجاه الأمر.

وأشارت إلى أن عقوبات الشركات المخالفة لبوابة العمرة، تصل إلى إيقاف نشاط الشركة كليًا أو جزئيًا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تجاوز سنة في حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها بالقانون.

- في حالة تكرار المخالفة يَلغى ترخيص الشركة السياحية، وذلك بقرار مسبب.

- يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على 2 مليون جنيه من نفذ رحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة لأحكام بوابة العمرة المصرية.

- وفي حالة العودة يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

1- نفذ رحلات العمرة بدون ترخيص.

2- عدم تطابق البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدى البوابة قبل مغادرة المعتمر.

3- في حالة العودة، يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.

4- يعاقب بالحبس كل من زور بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفي المنصوص عليه في هذا القانون.