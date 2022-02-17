"الثورة المهدية".. نائب التنسيقية يهدي وكيلة "الشيوخ" والأمين العام باكورة إنتاجه الأدبي -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أهدى النائب عمرو عزت، وكيل لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باكورة إنتاجه الأدبي كتاب "الثورة المهدية" إلى وكيلة المجلس النائبة فيبي فوزي.

وأعرب عزت عن شكره وتقديره لوكيلة المجلس عن تقديرها الكبير لهذا الكاتب الأدبي، مؤكدًا أن دور المجلس يقوم أيضًا على دعم الثقافة والفن.

وأهدى النائب نسخة من كتابه إلى وكيل المجلس النائب بهاء الدين أبو شقة، موجهًا الشكر إليه على حفاوة الاستقبال والترحيب والدعم.

وقدم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أيضًا نسخة من الكتاب إلى الأمين العام لمجلس الشيوخ المستشار محمود عثمان، ونائب الأمين العام المستشار عمرو يسري، مشيدًا بروح الدعم التي وجدها منهما خلال الاستقبال.

وأكد عزت أن دوره النيابي يسير خطوة بخطوة إلى جانب دوره الخدمي والثقافي والفني، مشددًا على ضرورة تكاتف جميع المؤسسات من أجل نشر الثقافة والفنون.

وشارك 7 من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في إصدارات مختلفة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسختة الماضية، والتي تمت في الفترة من 26 يناير الماضي حتى 7 فبراير الجاري.

وشارك عمرو عزت حجاج، بكتاب الثورة المهدية عن دار سنابل للنشر والتوزيع، وآدم الطوخي بكتاب بنو آدم، عن دار ببلومانيا للنشر والتوزيع، ورامي عبد الباقي، بكتاب نسور الظل، عن دار زين للنشر والتوزيع.

ويشارك محمد محرم بكتاب "الوعي المالي.. كتاب من وحي الألم"، عن دار المعالي للنشر والتوزيع، ومصطفى كُريم بكتاب "القوى الإنسانية"، ضمن سلسلة الحياة الطيبة مع اثنين من المؤلفين، ومجموعة قصصية بعنوان "كما تراها" وتحوي 8 قصص قصيرة، وكتاب "الحياة الطيبة" بمشاركة 3 مؤلفين، عن دار نبراس للنشر والتوزيع.

وشارك قياتي عاشور، بكتاب "الثقافة والإبداع"، الصادر عن دار روابط للنشر والتوزيع، ومينا كمال بكتاب "فن الدهاء"، عن دار اكتب للنشر والتوزيع.

وتحمل الدورة الـ53 من معرض الكتاب عنوان "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل"، وحسب تصريحات صحفية سابقة للدكتورة الفنانة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، تعتبر الدورة أحد أكبر تجمع للناشرين على مستوى العالم، إذ يشارك فيها 1063 دار نشر مصرية وعربية وأجنبية وتوكيلاً من 51 دولة تمثل قارات العالم، ويقام المعرض على مساحة 80 ألف متر مربع، تشمل 5 صالات تتضمن 900 جناح.