شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة ترفع كفاءة إنارة الطريق الدائرى الأوسطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جهود الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الجنوبية بالتنسيق مع الإنارة المركزية القاهرة مراجعة إنارة الطريق الدائرى الأوسطى نظرا لتكرار الحوادث عليه خلال الفترة الماضية، خاصة في منطقة نفق الأتوستراد بحي حلوان.

من جانبها، أجرت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب المنطقة الجنوبية، جولات ميدانية لمعاينة موقع تكرار الحوادث بالطريق الدائرى الأوسطى، وبيان أسباب تكرار وقوع الحوادث المرورية والتوصل لحلول تحد من تلك الحوادث، وتم تشكيل لجنة فنية هندسية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور والمرور المركزى واستشارى المشروع وممثل الشركة المنفذة للأعمال ورئيس حي حلوان.

وأوصت اللجنة بعد الانتهاء من دراسة الموقع بالعمل على تجهيز الطريق من خلال ضرورة توفير إنارة منطقتي النفق والأتوستراد ومخاطبة الإدارة العامة للمرور لتركيب كاميرات ورادارات مراقبة وتحديد موقع للأكمنة الثابتة، للحد من سرعة السيارات ومراقبة سيارات النقل.

كما تم التنسيق مع الإدارة المركزية لإنارة القاهرة وشركة كهرباء جنوب القاهرة، وتم مد كابلات جهد متوسط بطول 3750م، وتركيب محول كهرباء، حيث تمت إنارة الطريق الأوسطي بمسافة كيلو قبل النفق وبعده.

ويذكر أن الطريق الدائري الأوسطي، يعد من المشروعات الهامة، لما له من دور في تخفيف حركة الزحام بالقاهرة الكبرى وربط المدن الجديدة، ومنها ربط التجمع الخامس والعاصمة الإدارية والشروق والعبور وبلبيس، كما يربط الدائري الأوسطي طرق (القاهرة ـ السويس) وطريق (القاهرة ـ الإسماعيلية الصحراوى بمدينة 15 مايو وحلوان)، ويعبر النيل للوصول إلى البدرشين و٦ أكتوبر وطريقي (القاهرة ـ الإسكندرية) و(القاهرة ـ الفيوم).

وتم إنشاء الطريق، طبقًا لمواصفات الطرق الحرة، بحيث يكون بدون تقاطعات مرورية، وتستخدم الكباري والأنفاق الموجودة خلاله للمرور للخلف، مما يساهم في خفض زمن الرحلات.