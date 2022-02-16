شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيق الكاتب الصحفى شريف عارف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى اليوم الأربعاء، ماهر رشاد عارف أحد كبار التجار بمحافظة بورسعيد، وشقيق الكاتب الصحفى شريف عارف، ويشيع الجثمان من مسجد الكبير المتعال بمدينة بورسعيد ويدفن بمدافن العائلة.

وكان قد صدرت الطبعة الأولى من كتاب "وصايا وحيد حامد" للكاتب شريف عارف عن دار " كنوز " للنشر والتوزيع، ويحمل الكتاب إهداء خاص إلى روح الكاتب الكبير الراحل ياسر رزق يقول فيه المؤلف: "إلى ياسر رزق .. الإنسان والكاتب والمهنى الكبير لهذا الجيل، الذى لولاه ما كانت هذه العلاقة الفريدة مع الأستاذ، وما كان هذا الكتاب .. وما كانت أشياء كثيرة..".

وأكد الكاتب شريف عارف، أن كتابه الجديد، يقدم انفرادات لحوارات خاصة أجراها مع الكاتب الراحل الكبير وحيد حامد، على مدى السنوات العشر الأخيرة من حياته، وتم تسجيلها صوتياً على مدى ساعات طويلة.