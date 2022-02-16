شكرا لقرائتكم خبر عن بدء مراسم عزاء المستشار وحيد عوض نائب رئيس "قضايا الدولة" بمسجد الشرطة بالشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل مراسم العزاء الخاصة بالفقيد المستشار وحيد عوض نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس المكتب الفنى للهيئة، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وتوفي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة أمس الثلاثاء، إثر حادث سير وتصادم أثناء استقلاله سيارته بطريق العروبة بمصر الجديدة.

وأفادت مصادر من هيئة قضايا الدولة وأسرة المستشار الراحل، أن صلاة الجنازة تمت في مسجد الدعاة خلف مستشفى هليوبوليس، والتى تواجد بها جثمانه عقب الحادث، وتم دفنه عصر اليوم بمقابر العائلة في مدينة 6 أكتوبر.