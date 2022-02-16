شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ينعى المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بخالص الأسى والحزن المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية السابق ، رحمه الله رحمة واسعة ، سائلا الله (عز وجل) أن يسكنه فسيح جناته ، وأن يلهم آله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان .

يذكر أن المستشار سعيد مرعى، أصيب بوعكة صحية منذ 3 سنوات اضطر خلالها الى إجراء عملية جراحية لزراعة الكلى، ومنذ فترة وهو يعاني مما أدى إلى تدهور صحته ودخوله على أثرها إلى المستشفى.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بإحالة المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا، إلى المعاش نظرا لظروفه الصحية والمرضية الشديدة، مع ضم العامين والأربعة أشهر المتبقية له في خدمته إلى ملفه الوظيفي.

وينص قانون السلطة القضائية على أنه في حالة وجود عجز كامل يمنع عن القاضي عن أداء عمله يتم تشكيل لجنة رباعية من الأطباء للمناظرة الحالة واعداد تقرير عنه وبالفعل قامت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية بتشكيل لجنة طبيبة وقامت بأعداد تقريرها ورفعه لرئيس الجمهورية الذي اصدر قراره السابق.