شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تبدأ غدا توزيع 25 طن لحوم صكوك إطعام كدفعة ثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة الأوقاف، غدا الخميس، وحتى الأربعاء 23 فبراير الجارى، توزيع 25 طنًا من لحوم صكوك الإطعام كدفعة ثالثة على محافظات: " البحيرة – مطروح – الفيوم – بور سعيد - الجيزة – البحر الأحمر – كفر الشيخ – الإسماعيلية – القاهرة – جنوب سيناء – الإسكندرية – بنى سويف – المنيا – أسيوط".

وقالت الوزارة إنه بذلك يبلغ إجمالى ما تم توزيعه (75) طنًّا من لحوم صكوك الإطعام حتى الآن، لافتة إلى أن جدول التوزيع بداية من الغد هو:

أولًا: يوم الخميس 17 / 2 / 2022م

م - المحافظة - الكمية

1. البحيرة - 3

2. مطروح - 1

ثانيًا: يوم الجمعة 18 / 2 / 2022م

م - المحافظة - الكمية

1. الفيوم - 2

2. بورسعيد - 1

ثالثًا: يوم السبت 19 / 2 / 2022م

م - المحافظة - الكمية

1. الجيزة - 2

2. البحر الأحمر - 1

رابعًا: يوم الأحد 20 / 2 / 2022م

م - المحافظة - الكمية

1. كفر الشيخ - 2

2. الإسماعيلية - 1

رابعًا: يوم الاثنين 21 / 2 / 2022م

م - المحافظة - الكمية

1. القاهرة - 3

2. جنوب سيناء - 1

سادسًا: يوم الثلاثاء 22 / 2 / 2022م

م - المحافظة - الكمية

1. الإسكندرية - 2

2. بنى سويف - 2

سابعًا: يوم الأربعاء 23 / 2 / 2022م

م - المحافظة - الكمية

1. المنيا - 2

2. أسيوط - 2