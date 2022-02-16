شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تبدأ غدا توزيع 25 طن لحوم صكوك إطعام كدفعة ثالثة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة الأوقاف، غدا الخميس، وحتى الأربعاء 23 فبراير الجارى، توزيع 25 طنًا من لحوم صكوك الإطعام كدفعة ثالثة على محافظات: " البحيرة – مطروح – الفيوم – بور سعيد - الجيزة – البحر الأحمر – كفر الشيخ – الإسماعيلية – القاهرة – جنوب سيناء – الإسكندرية – بنى سويف – المنيا – أسيوط".
أولًا: يوم الخميس 17 / 2 / 2022م
م - المحافظة - الكمية
1. البحيرة - 3
2. مطروح - 1
ثانيًا: يوم الجمعة 18 / 2 / 2022م
م - المحافظة - الكمية
1. الفيوم - 2
2. بورسعيد - 1
ثالثًا: يوم السبت 19 / 2 / 2022م
م - المحافظة - الكمية
1. الجيزة - 2
2. البحر الأحمر - 1
رابعًا: يوم الأحد 20 / 2 / 2022م
م - المحافظة - الكمية
1. كفر الشيخ - 2
2. الإسماعيلية - 1
رابعًا: يوم الاثنين 21 / 2 / 2022م
م - المحافظة - الكمية
1. القاهرة - 3
2. جنوب سيناء - 1
سادسًا: يوم الثلاثاء 22 / 2 / 2022م
م - المحافظة - الكمية
1. الإسكندرية - 2
2. بنى سويف - 2
سابعًا: يوم الأربعاء 23 / 2 / 2022م
م - المحافظة - الكمية
1. المنيا - 2
2. أسيوط - 2